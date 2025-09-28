नयनतारा, सामंथा, रश्मिका मंदाना के बाद अब ये साउथ एक्ट्रेस लेगी बॉलीवुड में एंट्री!

अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत की आने वाली फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर कुछ समय पहले रिलीज हुआ था. वह इस फिल्म में राजकुमारी कनकवती के किरदार में दिखाई देंगी. अभिनेत्री रुक्मिणी ने आईएएनएस को दिए विशेष इंटरव्यू में बताया कि वह बॉलीवुड में काम करना चाहती हैं. उन्होंने करण जौहर या दूसरे किसी बड़े बॉलीवुड फिल्म निर्माता के साथ काम करने की भी हसरत जाहिर की है. जब रुक्मिणी से पूछा गया कि क्या वह बॉलीवुड में अवसर तलाशना चाहेंगी, तो इसका जवाब देते हुए रुक्मिणी ने आईएएनएस से कहा, "बिल्कुल, धर्मा प्रोडक्शंस उस क्लासिक सिनेमा का प्रतीक रहा है, जिसे हम सभी पसंद करते हैं. अगर मुझे मौका मिला, तो मैं उनके साथ काम करना जरूर चाहूंगी. भविष्य में क्या होगा, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे वहां काम करने का अवसर मिलेगा. मैंने यह नहीं सोचा कि मैं किस बैनर, निर्देशक या अभिनेता के साथ काम करना चाहूंगी. मेरे पास ऐसी कोई सूची नहीं है."

रुक्मिणी ने यह भी बताया कि कैसे कोविड-19 महामारी ने उन्हें वर्तमान में जीना सिखाया है. उन्होंने कहा, "कोविड ने मुझे सिखाया कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए. मेरे मन में एक इरादा और उम्मीद है, जिसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूं. मैं चाहती हूं कि हिंदी सिनेमा में किसी खूबसूरत, मजेदार और दिल को छूने वाली प्रेम कहानी का हिस्सा बनूं. देखते हैं, क्या होता है. लेकिन, कोविड-19 के बाद से मैं अब ज्यादातर वर्तमान में जीती हूं."

रुक्मिणी ने इससे पहले एक इंटरव्यू में अपने किरदार के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया कि इस फिल्म में उनका किरदार अपनी जमीन, लोककथाओं और आस्था को सबके सामने पेश करने के जैसा था.

‘कांताराः चैप्टर 1' को होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है. इसके म्यूजिक डायरेक्टर बी.अजनीश लोकनाथ हैं. यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनियाभर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी.

यह फिल्म ऋषभ शेट्टी की 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा' का प्रीक्वल है. फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषभ शेट्टी ने लिखी है और उसे निर्देशित भी किया है, जबकि विजय किरगंडुर फिल्म के निर्माता हैं. फिल्म में जयराम, राकेश पुजारी और रुक्मिणी वसंत जैसे सितारे भी अहम किरदार में दिखाई देंगे.

