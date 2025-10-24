प्रह्लाद कक्कड़ का खुलासा, सलमान खान से ब्रेकअप के बाद एश्वर्या राय ने नहीं कहा एक भी शब्द

फिल्म निर्देशक प्रह्लाद कक्कड़ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान के ब्रेकअप को लेकर कुछ दिलचस्प बातें शेयर की हैं. उन्होंने बताया कि साल 2002 में सलमान खान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या ने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि चुप रहना ही उनकी गरिमा और ताकत है. एएनआई से बातचीत में प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया कि ऐश्वर्या हमेशा से एक बहुत रिजर्व इंसान रही हैं. वह केवल अपने कुछ करीबी दोस्तों और भरोसेमंद लोगों के साथ ही दिल की बात शेयर करती हैं. उन्होंने बताया, “ऐश्वर्या बहुत ही प्राइवेट पर्सन हैं. अगर मीडिया किसी तक पहुँच नहीं पाती, तो वे उसके बारे में कुछ भी कहने लगते हैं. लेकिन ऐश्वर्या ने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है.” प्रह्लाद कक्कड़ ने यह भी बताया कि उन सालों में, मीडिया अक्सर उनके ब्रेकअप के बारे में खबरें फैलाती थी, ताकि कोई रिएक्शन मिल सके. फिर भी, ऐश्वर्या कभी दबाव में नहीं आईं. उन्होंने बिना अपना संयम खोए, अपने बारे में लिखी गई हर बात को चुपचाप सहन किया.



ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने चुप रहना ही बेहतर समझा



प्रह्लाद कक्कड़ के मुताबिक, सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उन्हें बचपन से ही यह समझ आ गया था कि “उनकी चुप्पी ही उनकी ताकत है. उन्होंने कहा, 'मीडिया उनकी चुप्पी से परेशान था. वे उन्हें उकसाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ऐश्वर्या ने कभी उस स्तर तक खुद को नहीं गिराया. उन्होंने हमेशा गरिमा बनाए रखी.'



सलमान खान को लेकर कही ये बात



प्रह्लाद कक्कड़ ने कहा कि सलमान काफी मुश्किल इंसान हैं और उनके जीवन में कई तरह की दिक्कतें हैं. फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम' (1999) की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. करीब तीन साल तक साथ रहने के बाद 2002 में दोनों अलग हो गए. यह ब्रेकअप काफी विवादित रहा. ऐश्वर्या ने बाद में इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि इस रिश्ते में उन्हें शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ा था.



