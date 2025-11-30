विज्ञापन

Dhurandhar Advance Booking: रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग के लिए तैयार है Dhurandhar, एडवांस बुकिंग में खूब हुई   टिकटों की बिक्री 
रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग के लिए तैयार है Dhurandhar
नई दिल्ली:

धुरंधर को लेकर जो buzz चल रही है, वह अब आधिकारिक रूप से कई गुना बढ़ चुकी है और इसका सबसे बड़ा सबूत है फ़िल्म की एडवांस बुकिंग. टिकट बिक्री उम्मीद से कहीं ज़्यादा पहले शुरू हो गई है, जो यह दिखाता है कि मेकर्स को अपनी फ़िल्म पर कितना भरोसा है. शुरुआती रुझान बताते हैं कि दर्शक लंबे समय से ऐसी फ़िल्म का इंतज़ार कर रहे थे.किसी साधारण वीकडे रिलीज़ होने वाली फ़िल्म के लिए ऐसा उत्साह काफ़ी कम देखने को मिलता है. सबसे रोमांचक बात यह है कि दर्शकों की दिलचस्पी हर तरफ़ फैली हुई दिख रही है. मेट्रो शहरों के मल्टीप्लेक्स हों, प्रीमियम फ़ॉर्मैट हों या फिर छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन — हर जगह शो धीरे-धीरे खुल रहे हैं और प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक है. उम्मीद है कि मांग बढ़ने पर थिएटर्स और शो भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर चल रही बातचीत पहले से ही इस हाइप को और बढ़ा रही है. फ़ैन्स फ़िल्म के स्केल, कास्टिंग, और आदित्य धर के ग्रिट्टी विज़न का जश्न मना रहे हैं, साथ ही उम्मीद कर रहे हैं कि धुरंधर वह बड़े पर्दे वाली, दमदार भारतीय एक्शन फ़िल्म साबित होगी जिसकी दर्शक लंबे समय से चाह कर रहे थे.

धुरंधर अपनी कास्ट की बिजली जैसी मौजूदगी पर चल रही है. रणवीर सिंह फ़िल्म को लीड करते हैं, साथ में आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे — जिनकी टक्कर स्क्रीन पर धमाका करने वाली है. युवा कास्टिंग भी चर्चा में है, ख़ासतौर पर सारा अर्जुन जो रणवीर के अपोज़िट नज़र आएंगी और कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ेंगी.

जियो स्टूडियोज़ और B62 स्टूडियोज़ द्वारा समर्थित धुरंधर के प्रमोशनल बिल्ड-अप ने वही किया जो ज़रूरी था — जिज्ञासा को सीधे नंबरों में बदल दिया. टीज़र ने ऑनलाइन धमाका कर दिया और ट्रेलर ने उस रुचि को और दोगुना कर दिया, दर्शकों को फ़िल्म की राजनीतिक चालबाज़ियों की झलक दिखाते हुए. टीज़र, ट्रेलर और संगीत तीनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है कि धुरंधर एक इवेंट फ़िल्म की तरह महसूस हो रही है, जिसे दर्शक पहले दिन, पहले शो में ही देखना चाहेंगे.

