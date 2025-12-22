भारत में धुरंधर के आगे अवतार ने तोड़ा दम, रणवीर सिंह की फिल्म के स्क्रीन काउंट कम, फिर भी हॉलीवुड मूवी पर भारी

इस वक्त वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' और हालिया रिलीज हॉलीवुड फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश छाई हुई हैं. धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तीन वीकेंड तो अवतार 3 ने तीन दिनों का अपना पहला वीकेंड पार कर लिया है. दोनों ही फिल्में दोनों हाथ भरकर कमा रही है. भारतीय बॉक्स ऑफिस की बात करें तो यहां धुरंधर का कोने-कोने में कब्जा है और अवतार 3 के लिए इंडिया में कमाना मुश्किल हो रहा है. धुरंधर 15 दिन पूरे करने के बाद भी डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर अवतार 3 से ज्यादा कमाई कर रही है. धुरंधर ने अपने तीसरे रविवार की कमाई से भी अवतार 3 की पहले रविवार की कमाई को पीछे छोड़ दिया है. धुरंधर कम आईमैक्स स्क्रीन पर रिलीज हुई, बावजूद इसके अवतार 3 इससे कमाई में पिछड़ रही है.



अवतार 3 पर भारी पड़ी धुरंधर

धुरंधर भारत में 5500 स्क्रीन पर बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म ने पहले ही हफ्ते डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. वहीं, दूसरे हफ्ते में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. अवतार 3 की रिलीज वाले दिन (19 दिसंबर) को फिल्म भारत में 460 करोड़ रुपये कमा चुकी थी. अवतार 3 के रिलीज होते ही धुरंधर की स्क्रीन कम हुई. अवतार 3 भारत में 3800 स्क्रीन पर चल रही है. अवतार 3 की वजह से धुरंधर का 40 फीसदी स्क्रीन काउंट कम हुआ है. फिर भी धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ कैसे बनाई हुई है, चलिए जानते हैं कैसे.



अवतार 3 के सामने धुरंधर आगे कैसे?

हॉलीवुड फिल्म को भारत में बहुत छोटी ओपनिंग मिली. फिल्म ने पहले दिन बस 19 करोड़ रुपये ही कमाए और इसकी रिलीज वाले दिन धुरंधर ने इससे ज्यादा 22.50 करोड़ रुपये कमाए थे. शनिवार और रविवार को धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अवतार 3 को बुरी तरह धो डाला. इन दोनों दिनों को मिलाकर धुरंधर ने 73 करोड़ रुपये और अवतार 3 ने 48 करोड़ रुपये कमाए. इसी वजह से सोमवार को धुरंधर का स्क्रीन काउंट बढ़ा और इस तरह अवतार 3 अपने पहले वीकेंड में बस 70 करोड़ रुपये ही कमा सकी और धुरंधर ने इसी वीकेंड पीरियड में 99 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें ना तो कोई आईमैक्स शो था और ना ही कोई डब वर्जन. भारत में धुरंधर की नेट कमाई 579 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 870 करोड़ रुपये हो चुकी है.



