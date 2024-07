शॉकिंग! Bigg Boss OTT 3 में ट्रिपल इविक्शन, दीपक चौरसिया के बाद बाहर हुए दो और घरवाले! एक का नाम तो कर देगा हैरान

Bigg Boss OTT 3 Triple Eviction: बिग बॉस ओटीटी 3 का ग्रैंड फिनाले नजदीक है, जिसका ऐलान खुद अनिल कपूर ने वीकेंड का वार पर किया था. इसके चलते इविक्शन की प्रक्रिया भी तेज होती दिख रही हैं. वहीं इस हफ्ते केवल एक या दो नहीं बल्कि तीन घरवाले बेघर हो गए हैं. ऐसा हम नहीं बल्कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से आ रही जानकारी कह रही है, जिसके चलते अब जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया के बाद दो कंटेस्टेंट और शो से बाहर हो गए हैं. इनका नाम सुनते ही फैंस को जरुर झटका लगने वाला है क्योंकि एक ने तो हाल ही में एंट्री ली थी.

जी हां सही समझे, अदनान शेख घर से बेघर हो गए हैं और उनके साथ सना सुल्तान भी. दरअसल, रिपोर्ट्स की मानें तो घर में एक एलिमनेशन टास्क रखा गया था, जिसमें दो के जोड़े में कंटेस्टेंट को 13 मिनट की गिनती करनी थी. इसके चलते पहले राउंड में विशाल पांडे और सना मकबूल, दूसरे राउंड में नेजी और अरमान मलिक, तीसरे राउंड में अदनान शेख औऱ सना सुल्तान, चौथे राउंड में साई केतन राव, रणवीर और शिवानी, राउंड 5 में लव कटारिया और कृतिका थे.

🚨 BREAKING & EXCLUSIVE! #BiggBoss_Tak Sana Sultan and Adnan Shaikh has been EVICTED from #BiggBossOTT3 house

इसके चलते जो कंटेस्टेंट 13 मिनट की गिनती सही से या इसके आसपास नहीं पहुंच पाया वह सना सुल्तान और अदनान शेख थे. गौरतलब है कि अदनान शेख की शो में बतौर वाइल्डकार्ड एंट्री हुई थी, जिसके चलते हफ्ते भर में ही शो से उनका पत्ता कट गया है.

🚨 ELIMINATION TASK - Contestants in a pair, need to count the 13 minutes



☆ Round-1 Vishal & Sana Makbul



☆ Round-2 Naezy & Armaan



☆ Round-3 Adnaan & Sana Sultan



☆ Round-4 Sai Ketan Rao, Ranvir & Shivani



☆ Round-5 Luv Kataria & Kritika



