10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ 16 में एक्ट्रेस बनने की उड़ी अफवाह! द केरल स्टोरी एक्ट्रेस बोलीं- मैं टॉपर थी और...

एक्ट्रेस अदा शर्मा आज बॉलीवुड का जाना माना नाम बन गई हैं. वह अब तक हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम चुकी हैं. लेकिन उनकी द केरल स्टोरी ने उन्हें घर घर में पॉपुलर कर दिया. मुंबई में जन्मीं अदा ने 2008 में हॉरर फिल्म '1920' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन मिला. इसके अलावा अदा शर्मा ने 'हसी तो फंसी', 'द केरल स्टोरी', और 'बस्तर: द नक्सल स्टोरी' में भी काम किया. हालांकि द केरल स्टोरी ने उन्हें अलग पहचान दिलाई. इसी बीच एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और अपकमिंग प्रॉजेक्ट्स को लेकर बात कही.

1. आपने बताया है कि शुरुआती दिनों में आपके कर्ली बाल और मोटी भौहों की वजह से रिजेक्शन मिला. उस दौर से कैसे उबरे?

मैंने सोचा जब जंगल के शेर अपने बालों को स्ट्रेट नहीं करते तो मैं क्यों करुं? अब वही कर्ल्स और आइब्रो मेरी पहचान बन गए. मुझे एक और चीज का एहसास किया कि अगर किसी को आपको कास्ट नहीं करना है तो वो कोई भी बहाना ढूंढते हैं. और अगर कास्ट करना है तो वो चीज के बावजूद कास्ट करेंगे.

2. 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ी और 16 में एक्ट्रेस बन गईं. इस बारे में कुछ बताएं, घरवालों का कैसा रिएक्शन रहा और कैसे आपने उनको मनाया?

बहुत इंटरव्यू में लिखा है कि मैंने छोड़ दी. ऐसी बात नही है. मैं टॉपर थी और मैंने अपना ग्रैजुएशन कथक में पूरा किया है. और मैंने साइकलॉजी में कॉरसपॉन्डेंस किया है और मेरी मां जो कैमेस्ट्री में एमएससी थी. उन्होंने मुझे घर पर कैमिस्ट्री सिखाया क्योंकि मैं कैमेस्ट्री की शौकीन हूं.

3. आपने बॉलीवुड में नेपोटिज्म को एक ‘बड़ी चट्टान' कहा है. एक आउटसाइडर के रूप में आपने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया?

माउंट एवरेस्ट को बिना जूतों के और बिना ऑक्सीजन के बिना शॉर्टकट लिए चढ़ना मुमकिन है. थोड़ी सी मुश्किलें होंगी क्योंकि खुद का हेलीकॉप्टर नही है ऊपर जाने तक. लेकिन अगर आप पैर पे जा रहे है तो हर पत्थर हर पेड़ को जानके जा सकते हो.

4. रिजेक्शन और रिप्लेसमेंट का दर्द आपने कई बार महसूस किया. कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया?

जो भी मुश्किलों रियल लाइफ में आप फेस करते हो वो आपको एक्टर के तौर पर हेल्प करता है. किस्से में शेयर नहीं करना चाहती और बात कर कर दौरहाना नहीं चाहती. मैं अपने जहन में रखती हूं. मेरी एक्टिंग में आपको कई सीन में दिखेगा.

5. कोई ऐसी फिल्म जो आपको ऑफर हुई लेकिन फिर किन्हीं वजहों से आप नहीं कर सकीं और फिल्म बड़ी हिट साबित हुई?

ऐसी कोई फिल्म नही है. लेकिन मेरी डेब्यू 1920 जो बहुत बड़ी हिट हुई बहुत सारे लोगों ने मुझे करने से मना कर दिया कहके कि हॉरर से स्टार्ट मत करना.

6. आपकी आने वाली फिल्मों में एक बायोपिक है, उसके बारे में कुछ बताएं?

मैं एक एक्शन फिल्म कर रही हूं. दो हॉरर फिल्मस. एक ऑटोबायोग्राफी, एक लव स्टोरी, ये सब हिंदी में है. एक ट्रायलिंगुअल फिल्म है तमिल, तेलुगू और कन्नड़ में जहां मैं देवी का किरदार निभा रही हूं.

7. आप अब कौन सी हॉरर फिल्म कर रही हैं और इसमें क्या नया देखने को मिलेगा?

बताकर डराने आ जाऊं तो मजा नहीं आए.

9. द केरला स्टोरी से आपको करियर के तौर पर कितना फायदा हुआ? फिल्म से जुड़ा कोई ऐसा किस्सा जो आपके लिए खास हो?

बहुत सारे दरवाजे खुले. फिल्ममेकर्स मुझे अलग अलग किरदारों में कास्ट कर रहे हैं. जैसे केरल स्टोरी के तुरंत बाद मुझे सनफ्लॉवर 2 किया. जहां मैं एक बोल्ड डांसर हूं. उसके बाद मैंने रीता सान्याल किया, जो हॉटस्टार का बहुत पॉपुलर शो है. मुझे उसमें 8 कैरेक्टर निभाने का मौका मिला. सबसे बड़ा गिफ्ट है. ऑडियंस के दिलों में परमानेंट जगह मिली. हेटर्स से बोनस मिला कि अब मैं सिर्फ स्क्रीन पर नहीं. मीम्स में भी दिखती हूं. हाहाहा.

10. आपके करियर की सबसे मुश्किल फिल्म कौन सी है और क्यों?

लोक शायद 1920 कहेंगे. क्योंकि इतना मुश्किल रोल और पहली फिल्म. लेकिन मैं इतनी यंग थी और मुझे कुछ आइडिया नहीं था तो इतना मुश्किल कुछ लगा नहीं. बहुत सारे नए एक्टर्स पूछते है कि फिल्म्स मिलती कैसे है. और एक आउटस्टाइडर ही समझेगा ये. फिल्म मिलना जहां रोल अच्छा हो, जहां डायरेक्टर अच्छे हो, कहानी, स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर ऐसे हो कि फिल्म रिलीज कर पाएंगे. ये सब इतना मुश्किल होता है एक प्रोजेक्ट कि रोल मिलने के बाद तो सब आसान है. इसी मौके के लिए इतने छतों को पार कर रहे हैं. रोल मिलने के बाद जो मेहनत लगती है वो मैं बहुत एन्जॉय करती हैं.