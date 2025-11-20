विज्ञापन

दिलीप कुमार को किया डेट, बहन की मौत के बाद जीजा से की थी शादी, खूबसूरती में नहीं कोई मुकाबला

बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपनी एक्टिंग की वजह से हमेशा चर्चा में रही थीं. उन्होंने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया था. वो दिलीप कुमार को डेट कर चुकी थीं.

Read Time: 3 mins
Share
दिलीप कुमार को किया डेट, बहन की मौत के बाद जीजा से की थी शादी, खूबसूरती में नहीं कोई मुकाबला
दिलीप कुमार को डेट करने वाली एक्ट्रेस
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने हमेशा से अपनी शानदार एक्टिंग के साथ खूबसूरती से लोगों का दिल जीता है. एक ऐसी ही एक्ट्रेस थीं जिन्होंने 40, 50 और 60 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में दीं. उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने थे. उन्होंने कई बड़े एक्टर्स के साथ काम भी किया. जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो कुछ दिनों पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहकर गई हैं. जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उनका नाम कामिली कौशल है. कामिनी का 14 नवंबर को 98 साल की उम्र में निधन हुआ है. कामिनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही थीं. उनका नाम दिलीप कुमार के साथ भी जुड़ा था. आइए आपको एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं.

दिलीप कुमार संग जुड़ा नाम

कामिनी कौशल ने दिलीप कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया है. दोनों की केमिस्ट्री और जोड़ी को लोग काफी पसंद करते थे. दोनों ने साथ में शहीद में काम किया था. रिपोर्ट्स की माने तो कामिनी दिलीप कुमार की पहली गर्लफ्रेंड थी. मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोनों का रिश्ता नहीं चल पाया. वहीं कहा गया कि परिवार के चलते दिलीप कुमार ने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया.

बहन के पति से की शादी

कामिनी कौशल दिलीप कुमार से प्यार करती थीं मगर उनकी शादी उनसे नहीं हो पाई थी. कामिनी की बहन का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था. जिसके बाद उन्होंने अपनी बहन के पति बीएस सूद से शादी की थी.

धर्मेंद्र ने शेयर की थी फोटो

कामिनी कौशल और धर्मेंद्र ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था. जिसमें आदमी और इंसान, यकीन और खुदा कसम शामिल हैं. कामिनी धर्मेंद्र के साथ काम करने वाली वो एक्ट्रेस थीं, जिनके साथ धरम पाजी ने पहली तस्वीर शेयर की थी. धर्मेंद्र ने एक बार कामिनी के साथ फोटो शेयर करके खुद ये खुलासा किया था कि वो उनकी पहली हीरोइन थीं.

कामिनी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया था. जिसमें दो भाई, शहीद, नदिया के पार, जिद्दी, शबनम, पारस, नमूना, आरज़ू, झंझार, आबरू, बड़े सरकार और जेलर जैसी कई शानदार फिल्में शामिल हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 kamini Kaushal,  kamini Kaushal Age,  kamini Kaushal Movies,  kamini Kaushal Husband
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com