आमिर खान की मां का रोल करने वाली एक्ट्रेस की 8 फोटो, मिस्टर परफेक्शनिस्ट से 16 साल छोटी हैं ये

मोना सिंह भारतीय मनोरंजन जगत में बहुमुखी प्रतिभा और सादगी की प्रतीक हैं. 8 अक्टूबर 1981 को मुंबई में जन्मीं मोना ने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की और आज वे छोटे पर्दे से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक छाप छोड़ चुकी हैं. एक मिडिल-क्लास पंजाबी परिवार में पली-बढ़ी मोना ने संघर्ष और मेहनत से बॉलीवुड और ओटीटी में खास मुकाम हासिल किया है. मोना का टेलीविजन सफर 2003 में 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से शुरू हुआ था. इसके किरदार 'जस्सी वालिया' ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया. इस शो ने उनकी सादगी और अभिनय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. इसके बाद मोना सिंह ने एक्टिंग के साथ ही कई टीवी शो होस्ट किए. यहां भी उन्होंने अपना दम दिखाया.

आमिर खान के साथ की दो फिल्में

मोना ने 2008 में फिल्म '3 इडियट्स' में छोटी लेकिन प्रभावी भूमिका से बॉलीवुड में कदम रखा, जहां उनके किरदार ने दर्शकों का दिल जीता. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे और महत्वपूर्ण किरदार निभाए. वह 'लाल सिंह चड्ढा' में आमिर खान की मां के रोल में नजर आईं. 'मुंज्या' में भी उन्हें काफी पंसद किया गया.

मोना सिंह कई वेब सीरीज में भी अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी हैं. 'मेड इन हेवन' की बुलबुल जौहरी हो या फिर 'कालापानी' की डॉ. सौदामिनी सिंह, हर किरदार में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी. उनके बारे में लोग कहते हैं कि वह जिस भी किरदार को हाथ लगाती हैं, वह पर्दे पर हमेशा-हमेशा के लिए याद रह जाता है.

3 ईडियट्स में एक टेक में किया सबसे चैलेंजिंग सीन

मोना सिंह की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है राजकुमार हिरानी की ब्लॉकबस्टर '3 इडियट्स', जिसमें उन्होंने करीना कपूर की बड़ी बहन मोना सहस्रबुद्धे का किरदार निभाया. इस फिल्म से जुड़ा उनका किस्सा उनके प्रोफेशनलिज्म और समर्पण को दिखाता है, जहां एक छोटे से रोल के लिए उन्हें तकनीकी और भावनात्मक, दोनों ही चुनौतियों से गुजरना पड़ा. इतनी बड़ी फिल्म में मोना सिंह का कुल शूटिंग शेड्यूल सिर्फ दो हफ्ते का था. इतने कम समय में उन्हें फिल्म के सबसे यादगार और भावनात्मक दृश्यों में से एक को निभाना था. इस सीन में वह बच्चे को मुश्किल परिस्थितियों में जन्म देती दिखाई देती हैं.

फिल्म में वह गर्भवती महिला का किरदार निभा रही थीं, इसलिए उन्हें एक विशेष प्रोस्थेटिक बेली पहनना पड़ा. इस लुक को हर दिन सही करना और इस तामझाम में काम करना अपने आप में एक चुनौती थी.

यह सीन सिर्फ भावनात्मक ही नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से भी जटिल था. फिल्म में आमिर खान का किरदार रैंचो वीडियो कॉल पर डिलीवरी कराता है. मोना को रैंचो के निर्देशों पर प्रतिक्रिया देनी थी और डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया को एकदम रियल दिखाना था. इतने बड़े कलाकारों के साथ एक ही टेक में यह सब करना आसान नहीं था.

राजकुमार हिरानी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मोना ने सीमित समय में ही अपने किरदार की ईमानदारी को निभाया. यह सीन फिल्म के लिए न सिर्फ आइकॉनिक बना, बल्कि, मेन टर्निंग प्वाइंट भी था.

