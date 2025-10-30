अभिषेक बच्चन ने फिल्मफेयर का अवॉर्ड खरीदा? जूनियर बच्चन बोले-मुझे शक है कि आप मेरी... 

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन पर बुधवार को एक आलोचक ने अवॉर्ड खरीदने का आरोप लगाया. एक सोशल मीडिया यूजर ने अभिषेक बच्चन की एक फोटो शेयर करते हुए अभिनेता पर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार खरीदने और खबरों में बने रहने के लिए पीआर मैनेजर्स का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. यह आरोप हाल ही में फिल्म ‘आई वांट टू टॉक' में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने के बाद आया. इस पर अभिषेक बच्चन ने रिएक्ट करते हुए ट्रोलर को करारा जवाब दिया और कहा कि कड़ी मेहनत के जरिए ही ऐसे लोगों को चुप कराएंगे.

दरअसल, एक एक्स यूजर ने फिल्मफेयर अवॉर्ड के शो से अभिषेक की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "वह भले ही एक मिलनसार व्यक्ति हों, लेकिन मुझे यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पेशेवर रूप से अभिषेक बच्चन इस बात का बेहतरीन उदाहरण हैं कि कैसे पुरस्कार खरीदना और आक्रामक पीआर आपको प्रासंगिक बनाए रख सकते हैं, भले ही आपके करियर में एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर न हो."

Just to set the record straight. Never has any award been bought or aggressive PR been done by me . Just hard work, blood, sweat and tears. But, doubt you'll believe anything I say or write. So…. Best way to shut you up is by working even harder so that you don't ever doubt any… — Abhishek 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 (@juniorbachchan) October 29, 2025

एक्स यूजर ने यह भी दावा किया कि यह 'हास्यास्पद' है कि अभिषेक ने ‘आई वांट टू टॉक' के लिए पुरस्कार जीता, एक ऐसी फिल्म जिसे पैसे देकर खरीदे गए समीक्षकों के अलावा किसी ने नहीं देखा. यूजर ने यह भी दावा किया कि उनसे बेहतर कई अन्य अभिनेता थे, जो इस अवॉर्ड के हकदार थे. अभिषेक बच्चन ने ट्रोलर को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने न तो कभी कोई अवॉर्ड खरीदा है और न ही पीआर मैनेजर्स का इसमें कोई हाथ है.

उन्होंने लिखा, "मैं अपनी बात साफ कर देना चाहता हूं. मैंने कभी कोई अवॉर्ड नहीं खरीदा और न ही कोई आक्रामक पीआर कैंपेन किया है. बस, कड़ी मेहनत, खून-पसीना और आंसू. लेकिन, मुझे शक है कि आप मेरी कही या लिखी किसी भी बात पर यकीन करेंगे. तो, आपको चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूं ताकि भविष्य में मिलने वाली किसी भी उपलब्धि पर आपको फिर कभी शक न हो. मैं आपको गलत साबित करूंगा. पूरे सम्मान और ‘सौहार्द' के साथ."

इस पोस्ट पर अभिषेक बच्चन के फैंस उन्हें सपोर्ट करते दिखे. उन्होंने लिखा कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही किसी के अच्छे अभिनेता होने का पैमाना नहीं होता.