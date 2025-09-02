आराध्या बच्चन अब दिखने लगीं हैं मां ऐश्वर्या राय जैसी, लेटेस्ट फोटो देख फैंस बोले- हूबहू कॉपी

ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन ने रविवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर गौड़ सारस्वत ब्राह्मण (जीएसबी) गणेशोत्सव पंडाल का दौरा किया. मां-बेटी की जोड़ी के साथ ऐश्वर्या की मां भी थीं, और तीनों ने भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए पारंपरिक परिधानों में सज-संवरकर पंडाल में प्रवेश किया. गणेश चतुर्थी के उत्सव के बीच सभी की नजरें ऐश्वर्या और आराध्या पर थीं. इस बीच, ऐश्वर्या की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें फैस का कहना है कि आराध्या अपनी मां से काफी हद तक मिलती-जुलती हैं.

ऐश्वर्या और आराध्या रविवार को अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जीएसबी गणेशोत्सव पंडाल पहुंची थीं. वहां मौजूद फैंस और मीडिया ने उनकी तस्वीरें लेने के लिए भीड़ लगा दी. जल्द ही, ऐश्वर्या और आराध्या की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो गईं. फैंस ने ऐश्वर्या की एक पुरानी तस्वीर खोज निकाली और इसे गणेश चतुर्थी के मौके पर आराध्या की नई तस्वीर के साथ तुलना की. दोनों तस्वीरों में उनकी समानता और मुस्कान को देखकर फैंस ने आराध्या को ऐश्वर्या की "हूबहू कॉपी" बताया.

पुरानी तस्वीर में ऐश्वर्या चमकीली पीली साड़ी और गुलाबी ब्लाउज में नजर आ रही हैं, जबकि गणेश चतुर्थी के मौके पर आराध्या ने नारंगी सलवार सूट पहना था. ऐश्वर्या और आराध्या अक्सर इस बात के लिए चर्चा में रहती हैं कि आराध्या अपनी मां से कितनी मिलती-जुलती हैं. हाल ही में हवाई अड्डे पर दोनों के काले परिधानों में एकसमान लुक ने भी सुर्खियां बटोरी थीं.

ऐश्वर्या आखिरी बार मणि रत्नम की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म "पोन्नियिन सेल्वन II" में नजर आई थीं. इस फिल्म में विक्रम, रवि मोहन, कार्ति, तृषा कृष्णन, जयराम, प्रभु, आर. सरतकुमार, शोभिता धुलिपाला, ऐश्वर्या लक्ष्मी, विक्रम प्रभु, प्रकाश राज, रहमान, आर. पार्थिबन जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं.