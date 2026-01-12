35 लाख बजट, साढ़े तीन करोड़ कमाई, 17 भाषा में रिलीज, हॉलीवुड सितारे भी बॉलीवुड की इस फिल्म को देख रहे दंग

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बनतीं, बल्कि देश की पहचान भी बन जाती हैं. आज से करीब सात दशक पहले एक ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई थी, जिसने भारतीय फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई उड़ान दी. उस दौर में जब इंडियन सिनेमा विदेशों तक बहुत सीमित रूप में पहुंच पाता था, तब इस फिल्म ने सोच और सोचने वालों दोनों को बदल दिया. ग्रैंड सेट, शाही अंदाज, दमदार कहानी और शानदार अभिनय ने विदेशी ऑडियंस को भी इंडियन सिनेमा की ताकत से रूबरू कराया. यही वजह है कि आज भी इस फिल्म को एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर याद किया जाता है.

ये है वो फिल्म जिसने रचा इतिहास

जिस ऐतिहासिक फिल्म की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है महबूब खान की 1952 में रिलीज हुई फिल्म ‘आन'. ये भारत की पहली ऐसी फिल्म बनी, जिसे एक साथ दुनिया के कई देशों में रिलीज किया गया. दिलीप कुमार, नादिरा और निमी स्टारर इस फिल्म ने उस समय तकनीक, भव्यता और प्रेजेंटेशन के मामले में नया इतिहास रच दिया. ‘आन' ने ये साबित कर दिया कि भारतीय फिल्में भी इंटरनेशनल लेवल पर दर्शकों को इंप्रेस करने की ताकत रखती हैं.

35 लाख के बजट में बनी, कमाई ने रचा रिकॉर्ड

‘आन' को करीब 35 लाख रुपये के बजट में तैयार किया गया था, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी. फिल्म में बड़े सेट, शानदार कॉस्ट्यूम और भव्य सीन देखने को मिले. रिलीज के बाद फिल्म ने दुनियाभर में करीब 3.5 करोड़ रुपये की कमाई की. यह आंकड़ा उस दौर की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए बेहद खास था. इस जबरदस्त सफलता के बाद ‘आन' उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई और भारतीय सिनेमा की क्षमता पर लगी सीमाएं टूटने लगीं.

17 भाषाओं में रिलीज, विदेशों में भी मचा धमाल

‘आन' भारत की पहली फिल्म थी, जिसे 17 भाषाओं में सबटाइटल्स के साथ रिलीज किया गया. ये फिल्म 28 देशों में दिखाई गई. जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे बड़े देश शामिल थे. विदेशी दर्शकों के साथ-साथ हॉलीवुड के कई सितारे और फिल्ममेकर भी इस फिल्म की ग्रैंडनेस और दिलीप कुमार की एक्टिंग देखकर हैरान रह गए थे. विदेशी अखबारों और मैगजीन में भी फिल्म की खूब चर्चा हुई. ‘आन' ने भारतीय सिनेमा के लिए विदेशी बाजार के दरवाजे खोल दिए और आने वाली फिल्मों के लिए एक मजबूत रास्ता तैयार किया.