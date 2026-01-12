विज्ञापन

The Raja Saab Box Office Collection Day 3: आदिपुरुष से भी ज्यादा बुरा हुआ द राजा साब का हाल, क्या प्रभास डूबाएंगे 400 करोड़ ?

The Raja Saab Box Office Collection Day 3: प्रभास जैसे बड़े स्टार की फिल्म होने के बावजूद पहले वीकेंड पर द राजा साब 200 करोड़ रुपये भी पार नहीं कर पाई है.जबिक आमतौर पर प्रभास की फिल्में 200 करोड़ रुपये की कमाई बहुत आराम से कर लेती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
The Raja Saab Box Office Collection Day 3: आदिपुरुष से भी ज्यादा बुरा हुआ द राजा साब का हाल, क्या प्रभास डूबाएंगे 400 करोड़ ?
The Raja Saab Box Office Collection Day 3: आदिपुरुष से भी ज्यादा बुरा हुआ द राजा साब का हाल
नई दिल्ली:

The Raja Saab Box Office Collection Day 3: प्रभास की फिल्म द राजा साब इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. इस फिल्म से उनके फैंस को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रभास अपने फैंस को निराश करते दिखाई दे रहे हैं. क्योंकि द राजा साब का प्रदर्शन हर दिन बॉक्स ऑफिस पर बेहद खराब देखने को मिल रहा है. प्रभास जैसे बड़े स्टार की फिल्म होने के बावजूद पहले वीकेंड पर द राजा साब 200 करोड़ रुपये भी पार नहीं कर पाई है.जबिक आमतौर पर प्रभास की फिल्में 200 करोड़ रुपये की कमाई बहुत आराम से कर लेती हैं. 

ये भी पढ़ें; अनुपम खेर और अमरीश पुरी ने जब खुद ही उड़ाया था अपने गंजेपन का मजाक, गाना सुनकर आपको भी आ जाएगी हंसी

द राजा साब का कलेक्शन

रविवार को द राजा साब ने सभी भाषाओं में 19.1 करोड़ रुपये कमाए, जैसा कि सैकनिल्क ने बताया. इससे भारत में कुल कमाई 108.26 करोड़ रुपये हो गई है. यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म अपने पहले वीकेंड में दुनिया भर में 180 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है और मकर संक्रांति (14 जनवरी) तक 200 करोड़ का लक्ष्य रख रही है. रविवार को द राजा साब ने भारत में 19.1 करोड़ की कमाई हुई, जो शनिवार (दूसरे दिन) के 26 करोड़ से काफी कम है. मारुति द्वारा निर्देशित राजा साब ने शुक्रवार को दुनिया भर में 112 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की, लेकिन गति बरकरार नहीं रह सकी. प्रभास के लिए भारत में पहले वीकेंड में करीब 100 करोड़ कमाना सामान्य बात है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो द राजा साब का बजट करीब 400 करोड़ रुपये है. 

प्रभास की पिछली फिल्में

उनकी पिछली फिल्म, नाग अश्विन की 2024 की साइ-फाई एक्शन फिल्म कल्कि 2898 AD ने पहले दिन ही इतनी कमाई की थी. वह फिल्म सभी भाषाओं में कुल 543.05 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाकर खत्म हुई. 2023 की उनकी एक्शन थ्रिलर सलार: पार्ट 1 – सीजफायर, जो प्रशांत नील ने निर्देशित की थी, ने पहले वीकेंड में भारत में 200 करोड़ से ज्यादा कमाए. यहां तक कि उनकी विवादित फिल्म आदिपुरुष ने भी उस साल पहले वीकेंड में 215 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. द राजा साब में प्रभास के अलावा, बोमन ईरानी, संजय दत्त, जरीना वहाब, मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल जैसे कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म टीजी विश्व प्रसाद द्वारा पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले बनाई गई है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Raja Saab, The Raja Saab Box Office Collection Day 3, The Raja Saab First Weekend Box Office Collection, The Raja Saab Collection, Prabhas
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com