Bigg Boss 20 Eviction: बिग बॉस 20 के दूसरे हफ्ते में पहला इविक्शन, आसिफ, स्काऊट और रोहेद में से यह हुआ घर से बाहर

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 के घर से पहला इवेक्शन हो गया है. इस बार घर में चार सदस्य नॉमिनेटेड थे. आसिफ, स्काउट और रोहेद नॉमिनेट हुए थे. पहले हफ्ते में घर से किसी को भी इविक्ट नहीं किया गया. लेकिन दूसरे हफ्ते में घर से पहला एलिमिनेशन हो गया है. बिग बॉस आज तक को पोस्ट के मुताबिक इस हफ्ते घर से रोहेद खान को घर से बाहर जाना पड़ा है. रोहेद खान का सफर इस शो में खत्म हो चुका है.

कैसे हुए नॉमिनेट

बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इन तीनों कंटेस्टेंट ने एलिमिनेशन को लेकर के चर्चा को और घर के एक सदस्य को बाहर निकालने का प्लान बनाया. बिग बॉस के घर के इस कड़े नियमों का उल्लंघन करने के चलते और इविक्शन की प्लानिंग करने पर कड़ा एक्शन लिया गया. जिसके चलते रोहेद खान, आसिफ खान (Aasif Khan), स्काउट (Scout) और कैप्टन यंग डीएसए (Yung DSA) पर घर के अंदर अन्य सदस्यों को बाहर करने की प्लानिंग करने का आरोप लगा था. यंग घर के कैप्टन थे इसलिए वो नॉमिनेशन से बच गए. लेकिन नॉमिनेशन की तलवार इन तीनों पर लटकी.

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बिग बॉस पर उठाए सवाल

दरअसल बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन हुआ, जिसमें ज्यादा वोट मिलने वाले लोगों को एलिमिनेशन लिस्ट में डाला जाता है. सब कुछ सही तरीके से हुआ, लेकिन इसके बाद बिग बॉस ने घर वालों को एक क्लिप दिखाई जिसमें स्काउट, आसिफ, यंग डीएसए और रोहेद घर के एक सदस्य को वोट करने की प्लानिंग कर रहे थे. जिसके बाद सजा के तौर पर इन तीनों को नॉमिनेट किया गया. जिसके बाद आसिफ, आम्रपाली ने बिग बॉस पर फेवरिज्म करने का आरोप लगाया. कि वो सिर्फ उन लोगों को दिखाने और बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं. अब वीकेंड के वार पर सलमान खान इस बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाला होगा. इस बात में कोई शक नहीं है कि ये वीकेंड का वार मसालेदार होगा.

