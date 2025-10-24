विज्ञापन

बीच सड़क पर बच्ची ने किया 29 साल पुराने गाने पर ऐसा डांस, वीडियो को बार बार देख रहे लोग, 2.4 मिलियन मिले लाइक

सोशल मीडिया ने कई लोगों को स्टार बनाया है. जिसमें से एक बाबा जैक्सन और भूमिका तिवारी भी हैं. इन दोनों ने अपने डांस से लोगों के बीच जगह बनाई है. अब ये दोनों एक साथ आए हैं.

29 साल पुराने गाने पर बच्ची ने सड़क पर किया डांस
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया किसी को भी स्टार बना सकता है और किसी को भी गिरा सकता है. आज के समय में लोग सोशल मीडिया ने कई लोगों को स्टार बनाया है. उनके एक वीडियो पर मिलियन्स में व्यूज आ जाते हैं. सोशल मीडिया ने बाबा जैक्सन और भूमिका तिवारी को सुपरस्टार बनाया है. इनका डांस इतना जबरदस्त है कि जो कोई भी वीडियो एक बार देखता है वो इनका फैन हो जाता है. जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो बवाल हो जाता है. इस बार दोनों एक साथ आए हैं बवाल काट दिया है. इनका डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

ये जो तेरे पायलों की छन छन है पर किया डांस

बाबा जैक्सन और भूमिका तिवारी ने साथ में सड़क पर डांस किया है. दोनों ने मिलकर 29 साल पुरानी फिल्म मासूम के गाने ये जो तेरे पायलों की छन छन है गाने पर डांस किया है. दोनों अपने-अपने लुक में नजर आए. बाबा और भूमिका गाने पर क्लासिकल डांस करते हुए नजर आए. बाबा जैक्सन ने जहां फॉर्मल आउटफिट पहने हुए हैं वहीं भूमिका ने क्लासिकल आउटफिट पहने हुए हैं. बाबा और भूमिका ने इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. फैंस इन दोनों की तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं.

फैंस ने किए कमेंट

भूमिका और बाबा जैक्सन की वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- भूमिका का डांस और उनके एक्सप्रेशन. वहीं दूसरे ने लिखा-लास्ट किक शानदार थी. एक ने लिखा- क्या परफॉर्मेंस थी. इस वीडियो को 2.4 मिलियन लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं कुछ ने बाबा जैक्सन की भी तारीफ की. एक ने लिखा- जैक्सन तो छा गया. दूसरे ने लिखा- ये बॉलीवुड हीरो से बेहतर एक्टर है. फैंस बाबा जैक्सन और भूमिका को और भी साथ में देखना चाहते हैं वो एक और वीडियो की साथ में डिमांड कर रहे हैं.

Bhumika Tiwari, Baba Jackson
