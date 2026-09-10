60 साल पुराना वो गाना, जिसमें हीरोइन और वैंप थीं आमने-सामने, एक ने किया शास्त्रीय डांस तो दूसरी ने दिखाए वेस्टर्न स्टेप्स, लता-आशा-रफी की आवाज में सदाबहार

1969 की फिल्म ‘प्रिंस' का गाना ‘मुकाबला हमसे न करो' ऐसा डांस नंबर था, जिसमें एक ही मंच पर तीन बड़े सितारे नजर आए. वैजयंतीमाला ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया, हेलन ने वेस्टर्न डांस से उनका मुकाबला किया और शम्मी कपूर ने भी अपने खास अंदाज में डांस किया. खास बात यह थी कि दोनों अभिनेत्रियों के डांस के लिए अलग-अलग आवाजों का इस्तेमाल हुआ. वैजयंतीमाला के लिए लता मंगेशकर ने और हेलन के लिए आशा भोसले ने आवाज दी, जबकि शम्मी कपूर के हिस्से को मोहम्मद रफी ने गाया. इस तरह गाना सिर्फ डांस नहीं, बल्कि आवाज और अंदाज का भी मुकाबला बन गया.

वैजयंतीमाला और हेलन का डांस मुकाबला

‘मुकाबला हमसे न करो' की सबसे खास बात वैजयंतीमाला और हेलन का आमना-सामना था. वैजयंतीमाला भारतीय शास्त्रीय नृत्य में माहिर थीं, जबकि हेलन अपने वेस्टर्न डांस के लिए मशहूर थीं. गाने में दोनों ने अपनी-अपनी शैली दिखाई. वैजयंतीमाला ने बाद में इस गाने को याद करते हुए बताया था कि उन्होंने इसमें क्लासिकल डांस किया और हेलन ने वेस्टर्न स्टेप्स. उन्होंने यह भी कहा कि गाने में शम्मी कपूर भी उनके साथ शामिल थे.

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यही बात इस गाने को बाकी डांस नंबरों से अलग बनाती है. यहां मुकाबला सिर्फ दो कलाकारों के बीच नहीं था, बल्कि दो अलग डांस शैलियों का भी था. एक तरफ भारतीय नृत्य की बारीकी थी, तो दूसरी तरफ हेलन का तेज और ग्लैमरस अंदाज.

तीन आवाजों ने बनाया गाने को खास

इस गाने में जितना दिलचस्प डांस था, उतनी ही खास इसकी गायकी भी थी. वैजयंतीमाला के लिए लता मंगेशकर ने आवाज दी, हेलन के हिस्से को आशा भोसले ने गाया और शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफी की आवाज इस्तेमाल हुई. संगीत शंकर-जयकिशन का था और गीत हसरत जयपुरी ने लिखा था.

वैजयंतीमाला ने लता मंगेशकर के योगदान को खास तौर पर याद किया था. उन्होंने कहा था कि उनके डांस को असरदार बनाने में लता की आवाज का बड़ा योगदान था. यह बात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि स्क्रीन पर कलाकार कुछ और कर रहा होता है, लेकिन उसकी भावनाओं को आवाज कोई दूसरा कलाकार दे रहा होता है.

हेलन के लिए आशा भोसले की आवाज ने गाने को एक अलग रंग दिया. उस दौर में आशा भोसले की आवाज अक्सर ऐसे किरदारों और डांस नंबरों के साथ जुड़ती थी, जिनमें ज्यादा चंचल और ग्लैमरस अंदाज होता था.

‘प्रिंस' में शम्मी कपूर और वैजयंतीमाला

‘मुकाबला हमसे न करो' फिल्म ‘प्रिंस' का हिस्सा था. फिल्म का निर्देशन लेख टंडन ने किया था और इसमें शम्मी कपूर और वैजयंतीमाला मुख्य भूमिका में थे. हेलन, राजेंद्र नाथ, अजीत, लीला चिटनिस, पारवीन चौधरी और दूसरे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा थे. फिल्म की कहानी शम्मी कपूर के किरदार प्रिंस शमशेर सिंह के इर्द-गिर्द घूमती है. वह अपनी राजसी जिंदगी छोड़कर आम इंसान की तरह जीने का फैसला करता है. फिल्म में उसके इस बदलाव और उसके बाद आने वाली परेशानियों को दिखाया गया है.

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‘प्रिंस' 1969 की सफल फिल्मों में शामिल थी. उपलब्ध बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म का नेट कलेक्शन करीब 2 करोड़ रुपये रहा और इसे ‘हिट' बताया गया है. आज इस फिल्म को याद करने की एक बड़ी वजह इसका यह अनोखा डांस मुकाबला भी है. वैजयंतीमाला का शास्त्रीय नृत्य, हेलन का वेस्टर्न अंदाज और शम्मी कपूर की एनर्जी- तीनों ने मिलकर ‘मुकाबला हमसे न करो' को 60 के दशक के यादगार डांस नंबरों में जगह दिलाई.

