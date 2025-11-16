विज्ञापन

प्लेन से कर रहे हैं सफर तो 6 पार्ट वाली इस फिल्म को कतई मत देखना, देखी तो फ्लाइट में चढ़ने से कर देंगे इनकार

अगर आप हॉरर और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो Final Destination आपके लिए परफेक्ट वीकेंड बिंज हो सकता है, इस सुपरहिट हॉलीवुड फिल्म के 6 पार्ट हैं और सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई भूत-प्रेत नहीं दिखाई देता.

हवाई जहाज से सफर पर निकलें हैं तो इस हॉरर फिल्म के 6 पार्ट को नेटफ्लिक्स पर न करें मिस
अगर आपको फिल्में देखना पसंद है. सफर के दौरान खूब फिल्में देखते हैं. फिर आपका इरादा प्लेन से सफर करने का है और आप सोच रहे हैं कि इस जर्नी के दौरान कुछ फिल्में देख लेंगे तो यह एकदम सही इरादा है. लेकिन भूलकर भी छह पार्ट वाली इस फिल्म को मत देख लेना क्योंकि हो सकता है कि अगर आप ने ये फिल्म देख ली तो प्लेन में घबरा-घबराकर आपका बुरा हाल हो जाएगा. इस फिल्म सीरीज की खासियत ये है कि इसमें कोई भूत-प्रेत नहीं है, सिर्फ मौत और उसका बनाया हुआ डर दिखाया गया है. आइए जानते हैं कौन सी है ये फिल्म और क्या है इसमें खास.

फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म सीरीज

मौत के खेल को दिखाने वाली फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन के अब तक छह पार्ट आ चुके हैं, पहला पार्ट साल 2000 में रिलीज हुआ था, इसके बाद छठवां पार्ट इसी साल फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस के नाम से रिलीज किया गया है. सभी पार्ट आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. हर पार्ट लगभग डेढ़ से पौने दो घंटे का है, ऐसे में आप वीकेंड पर एक से लेकर 6 पार्ट तक सभी एंजॉय कर सकते हैं.

फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1

फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1 साल 2000 में रिलीज हुआ था, जिसमें एक स्टूडेंट प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी करता है. उसकी चेतावनी देने पर कुछ लोग प्लेन से उतर जाते हैं और मौत से बच जाते हैं, लेकिन बाद में सभी एक-एक करके मरने लगते हैं.

फाइनल डेस्टिनेशन 2

फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 2 2003 में रिलीज हुआ था, इस फिल्म में एक लड़की हाईवे एक्सीडेंट की डरावनी झलक देखती है, वो कई लोगों को बचा लेती है, लेकिन फिर मौत उनका पीछा करने लगती है.

फाइनल डेस्टिनेशन 3

ये फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी. इस पार्ट में कहानी एक रोलर कोस्टर दुर्घटना से शुरू होती है, जिसमें कुछ लोग बच जाते हैं लेकिन बाद में अलग-अलग हादसों में उनकी मौत हो जाती है.

फाइनल डेस्टिनेशन 4

ये पार्ट 2009 में रिलीज हुआ था, जिसमें एक रेसिंग ट्रैक पर होने वाले खतरनाक हादसे की झलक देखकर लोग बच जाते हैं, लेकिन यहां मौत के तरीके और भी क्रूर हो जाते है.

फाइनल डेस्टिनेशन 5

साल 2011 में फाइनल डेस्टिनेशन का पार्ट 5 रिलीज हुआ था, ये सबसे ज्यादा ट्विस्ट से भरा माना जाता है. जिसमें एक ब्रिज ढह जाता है. आखिर में पता चलता है कि ये कहानी पहली फिल्म से जुड़ी हुई है.

फाइनल डेस्टिनेशन 6

फाइनल डेस्टिनेशन 6 साल 2025 में रिलीज हुई है, ये नेटफ्लिक्स पर आप स्ट्रीम कर सकते हैं. इसमें मौत के खेल को और डरावने तरीके से दिखाया गया है, जो एक हॉरर वाइब क्रिएट करता है.

