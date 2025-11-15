दबंग टूर पर छाए सलमान खान, स्टेज पर डांस से लगाई आग, फैंस बोले- 59 की उम्र में ऐसी एनर्जी...

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों बहुत बिजी हैं. पहला तो वह बीते ढाई महीने से अपने पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 को होस्ट कर रहे हैं और दूसरा वह अपनी अपकमिंग वॉर बेस्ड फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी हैं. इस बीच अपने इन दोनों प्रोजेक्ट से समय निकालकर भाईजान अपने पॉपुलर डांस टूर 'Dabangg टूर' पर हैं. फिलहाल एक्शन फिल्मों के डायरेक्टर रोहित शेट्टी बिग बॉस 19 शो को होस्ट कर रहे हैं. इधर, सलमान खान कतर में अपने डांस ग्रुप के साथ अपने फैंस का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं. 59 साल की उम्र में भी सलमान खान स्टेज पर अपने डांस से आग लगा रहे हैं.



सलमान ने लगाई स्टेज पर आग

सोशल मीडिया पर आए इस वीडियो में सलमान खान की डांसिंग एनर्जी साफ-साफ देखने को मिल रही है. ऑल ब्लैक सीक्वेंस लुक में सलमान खान ने स्टेज पर अपने डांस से सभी को चौंका दिया है. यहां तक कि बैक डांसर्स ने भाईजान को हवा में भी उछाला. सलमान का ऐसा एनर्जेटिक डांस देख उनके फैंस का दिल खुश हो गया है और वो इस वायरल वीडियो में सलमान खान के डांस और उनके एनर्जी लेवल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. जबकि पिछले साल सलमान अपने इसी टूर पर अपने मोटापे की वजह से ट्रोल हुए थे. अब इस लेटेस्ट वीडियो पर उनके फैंस क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं.



फैंस को भाया सलमान खान का डांस

सबसे पहले आपको बता दें, सलमान खान के फैंस ने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को रेड हार्ट इमोजी से भर दिया है. एक फैन लिखता है, 'उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, भाईजान ने आग लगा दी आग'. दूसरा फैन लिखता है, 'भाईजान लव यू'. तीसरे फैन ने लिखा है, 'उफ्फ मेरे सुपरस्टार'. चौथा फैन लिखता है, 'सलमान का डांस में कोई जवाब नहीं'. इसका मतलब है कि इस बार सलमान अपने टूर से फैंस को खुश करने में कामयाब रहे, क्योंकि पिछली बार उनकी निकलती तोंद की वजह से वह बहुत ट्रोल हुए थे. वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर भी काम कर रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लखिया कर रहे हैं.





