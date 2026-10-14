बॉर्डर 2 भी हुई पस्त, धुरंधर-दृश्यम 2 का भी निकला दम, जितेंद्र की 55 साल पुरानी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का आज तक नहीं टूटा ये रिकॉर्ड

हिंदी सिनेमा में कई ऐसे सितारे रहे हैं, जिनकी लोकप्रियता देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही. जितेंद्र भी ऐसे ही कलाकारों में शामिल हैं. अपने डांस, शानदार अंदाज और दमदार अभिनय से उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के दौर में भी जितेंद्र की अपनी अलग पहचान थी. उनकी फिल्मों को भारत ही नहीं, विदेशों में भी पसंद किया गया. उनकी साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म ‘कारवां' ने चीन में ऐसा इतिहास रचा कि आज भी इसकी चर्चा होती है. फिल्म ने चीन में करीब 30 करोड़ टिकटों की बिक्री का आंकड़ा छुआ था.

बॉडी डबल से शुरू हुआ था जितेंद्र का सफर

जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है. फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना स्क्रीन नाम जितेंद्र रखा और धीरे-धीरे हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय सितारों में शामिल हो गए. उन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया. ‘फर्ज', ‘आशा', ‘तोहफा', ‘मेरी आवाज सुनो', ‘धर्मवीर' और ‘जानी दुश्मन' उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं. जितेंद्र ने अपने करियर में कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जिनमें रेखा और जयाप्रदा के साथ उनकी जोड़ी खास तौर पर लोकप्रिय रही. उनके डांस करने के अंदाज ने उन्हें दूसरी पीढ़ी के सितारों से अलग पहचान दिलाई. यही वजह थी कि उनकी फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता था.

‘कारवां' ने चीन में कैसे रचा इतिहास?

साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म ‘कारवां' का निर्देशन नासिर हुसैन ने किया था. इसमें जितेंद्र के साथ आशा पारेख, अरुणा ईरानी और हेलेन भी नजर आई थीं. फिल्म की कहानी में रोमांच, रहस्य और मनोरंजन का ऐसा मेल था, जिसने दर्शकों को खूब आकर्षित किया. आर. डी. बर्मन का संगीत भी फिल्म की लोकप्रियता की बड़ी वजह बना.

भारत में यह फिल्म सफल रही, लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि चीन में देखने को मिली. साल 1979 में चीन में रिलीज होने के बाद फिल्म ने वहां जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती रिलीज में इसके करीब 8.8 करोड़ टिकट बिके थे. दोबारा रिलीज होने के बाद कुल टिकट बिक्री का आंकड़ा लगभग 30 करोड़ तक पहुंच गया. यह भारतीय फिल्मों के विदेशी बाजार में प्रदर्शन की एक असाधारण मिसाल बन गई.

2026 की बड़ी फिल्मों के दौर में भी चर्चा में है रिकॉर्ड

आज भारतीय सिनेमा का कारोबार दुनिया भर में फैल चुका है. साल 2026 में ‘धुरंधर 2', ‘बॉर्डर 2' और ‘दृश्यम 3' जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की है. इन फिल्मों की कमाई करोड़ों रुपये में मापी जाती है, लेकिन ‘कारवां' की कहानी टिकट बिक्री के लिहाज से खास है. पांच दशक से भी पहले बनी इस फिल्म का चीन में इतना बड़ा दर्शक वर्ग हासिल करना जितेंद्र के करियर की सबसे दिलचस्प उपलब्धियों में से एक है.

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