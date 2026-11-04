श्रीराम के करिदार के लिए रणबीर कपूर ने डेढ़ साल तक ली ओलंपियन से ट्रेनिंग, पेड़ पर चढ़ने से लेकर तीरअंदाजी तक सीखी ये बारीकियां

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर अपनी फिल्म रामायणम् की रिलीज के साथ तैयार हैं. फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हो चुकी है और अब 5 नवंबर को फिल्म दर्शकों के सामने होगी. इससे पहले फिल्म को लेकर बड़ी ही अलग अलग जानकारी सामने आ रही है. अब रणबीर कपूर से जुड़ा एक फैक्ट चर्चा में हैं. इस जानकारी के बाद लोग रणबीर की डेडिकेशन की काफी तारीफ भी कर रहे हैं. दरअसल रणबीर कपूर ने शूटिंग शुरू होने से करीब डेढ़ साल पहले फिल्म के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी थी.

लास वेगास में फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू में रणबीर ने इस बारे में डिटेल में बताया. रणबीर ने कहा कि भगवान राम एक कुशल तीरंदाज माने जाते हैं. इसलिए उन्होंने सही टेक्नीक सीखने के लिए एक भारतीय ओलंपियन के साथ काम किया. न्यूयॉर्क में रहने के दौरान उन्होंने वहां भी कुछ क्लासेस लीं. तीरंदाजी के अलावा उन्होंने मूवमेंट, सांस लेने की टेक्नीक, बॉडी कंट्रोल और फोकस बढ़ाने वाली वर्कशॉप भी कीं.

रणबीर कपूर की एक्शन टीम में गाय नॉरिस और टेरी नोटरी जैसे एक्सपीरियंस्ड लोग शामिल थे. रणबीर ने बताया कि टेरी नोटरी की वर्कशॉप सिर्फ युद्ध की ट्रेनिंग नहीं थी. उसमें सांस लेने का तरीका, चलना, पेड़ पर चढ़ना और शरीर को सही तरीके से इस्तेमाल करने जैसी कई बातें सिखाई गईं. रणबीर के मुताबिक फिजिकल स्किल्स तो एक हिस्सा था. असली चैलेंज भगवान राम के चरित्र को समझना और उसमें अपनी आत्मा को शामिल करना था. उन्होंने कहा कि किताबें पढ़कर अलग-अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन आखिर में पर्दे पर जो रोल आएगा, उसमें उनकी अपनी आत्मा होगी. इसे कैसे बदलें और नई एनर्जी कैसे लाएं यही सबसे गहरी बात थी.

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