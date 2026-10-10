50 साल पुराना किशोर कुमार-लता मंगेशकर का गाना, तोता- मैना को कहा पुराना, शशि कपूर-शबाना आजमी के रोमांस ने गाने को बना डाला सुपरहिट

हिंदी सिनेमा में कई ऐसे गाने बने हैं, जिनमें प्यार का इजहार करने के लिए अलग-अलग अंदाजों को अपनाया गया है. लेकिन आज हम आपको 50 साल पुराने एक ऐसे गाने की बात करेंगे जिसमें प्रेम की पुरानी कहानी को नए जमाने का किस्सा बना दिया गया. इसमें प्यार का इजहार करने के लिए तोता और मैना को पुराना बताते हुए प्यार का इजहार खुलेआम कर दिया गया है. ये गाना था फिल्म फकीरा था, जो साल 1976 में आई थी. फिल्म में शशि कपूर और शबाना आजमी ने लीड रोल प्ले किया था. फिल्म का ये गाना काफी ज्यादा फेमस हुआ था.

तोता-मैना की कहानी को नए अंदाज में किया पेश

फिल्म फकीरा साल 1976 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का रोमाटिंक गाना था 'तोता मैना की कहानी' गाने के बोल और म्यूजिक दोनों रवींद्र जैन ने तैयार किए थे. इस गाने के बोल हल्के-फुल्के और चुलबुले अंदाज में पेश किए गए थे. इसमें तोता-मैना की कहानी को पुराना बताते हुए, अपने प्यार का इजहार खुले आम करने की बात कही गई और लड़की को दीवाना बताया गया था. लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज रवींद्र जैन के बोल और शशि कपूर-शबाना आजमी की जोड़ी ने इसे खास बना दिया. फकीरा फिल्म का 50 साल पुराना ये गाना आज भी हिंदी फिल्मी संगीत के चाहने वालों के बीच अपनी अलग पहचान रखता है. गाने के बोल इस प्रकार हैं-

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तोता मैना की कहानी

तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई

तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई

अब है सबके लबों पर ये ताज़ा ख़बर

एक लड़की दीवानी हो गई

तुझसे मिलके ज़िंदगानी

तुझसे मिलके ज़िंदगानी

हाय कितनी सुहानी हो गई

तुझसे मिलके ज़िंदगानी

हाय कितनी सुहानी हो गई

मिलते ही नज़र हुआ ऐसा असर

मैं फ़कीरे की रानी हो गई

तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई(तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई)

हो तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई(तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई)

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शशि कपूर और शबाना आजमी की जोड़ी ने बढ़ाया रोमांस

इस गाने में शशि कपूर और शबाना आजमी की जोड़ी नजर आई थी. खूबसूरत वादियों के बीच गाने को शूट किया गया था. दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस और गाने का रोमांटिक अंदाज ने इसे और खास बना दिया. फिल्म में शशि कपूर ने फकीरा का किरदार निभाया था, वहीं शबाना आजमी नीता के रोल में थी. सी.पी. दीक्षित के निर्देशन में बनी इस फिल्म में असरानी, अरुणा ईरानी, डैनी डेन्जोंगपा और मदन पुरी जैसे कलाकार भी नजर आए थे. फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें बचपन में बिछड़े दो भाइयों की जिंदगी को दिखाया गया है, जिसमें बड़े होकर दोनों एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं.

रवींद्र जैन का संगीत और फिल्म की सफलता

फिल्म के साउंडट्रैक की बात करें तो इसमें 7 गाने थे, 'आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी' को छोड़कर सभी गाने रवींद्र जैन ने लिखे और इसका संगीत भी रवींद्र जैन ने तैयार किया था. फिल्म के संगीत में रोमांस के साथ अलग-अलग भावनाओं की झलक भी मिलती है. फिल्म के सभी गानों को पसंद किया गया था, इसके साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली और ये उस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल रही. किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, रवींद्र जैन की रचना और शशि कपूर-शबाना आजमी की जोड़ी ने 'तोता मैना की कहानी' को फिल्म के यादगार गानों में जगह दिलाई.