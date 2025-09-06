इस हॉरर फिल्म के आगे द बंगाल फाइल्स समेत 5 मूवी हुई ढेर, 484 करोड़ के बजट में 573 करोड़ की ओपनिंग!

5 सितंबर 2025 को 5 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें बागी 4, मद्रासी, घाटी, लिटिल हार्ट्स, द बंगाल फाइल्स रिलीज हुई. जबकि एक हॉरर फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स भी इन फिल्मों के साथ बड़े पर्दे पर नजर आई. हालांकि भारत में इस फिल्म की ज्यादा चर्चा सुनने को नहीं मिली. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर गूंज जरुर सुनाई दे रही है. क्योंकि 5 सितंबर को रिलीज हुई सभी फिल्मों में से इस हॉलीवुड हॉरर फिल्म ने भारत में सबसे ज्यादा कमाई हासिल किया है. वहीं वर्ल्डवाइड भी फिल्म का डंका बजता हुआ सुनाई दे रहा है. खबरों की मानें तो यह रिलीज के पहले ही दिन बजट से ज्यादा कमाई करके सुपरहिट साबित हो गई है.

हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक, आर रेटेड फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स का बजट 484 करोड़ का है. वहीं ओपनिंग के साथ ही फिल्म ने 65 मिलियन डॉलर की ओपनिंग की है, जो कि भारतीय रुपए में 573 करोड़ रुपए है. भारत में कलेक्शन की बात करें तो हॉलीवुड फिल्म ने 18 करोड़ की कमाई हासिल की है, जो कि अन्य 5 फिल्मों से ज्यादा है.

अन्य फिल्मों की बात करें तो बागी 4 ने 12 करोड़ की ओपनिंग की है. मद्रासी ने 13.1 करोड़ की कमाई हासिल की है. घाटी ने 2 करोड़, लिटिल हार्ट्स ने 1.32 करोड़ और द बंगाल फाइल्स ने 1.75 करोड़ की ओपनिंग हासिल की है.

बता दें, द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फ्रेंचाइज द कॉन्ज्यूरिंग का पार्ट है, जो अब तक 2.3 बिलियन डॉलर की कमाई हासिल कर चुकी है.