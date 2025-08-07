विज्ञापन

सैयारा के शोर में 47 के हीरो और 35 की हीरोइन की प्रेम कहानी ने काटा गदर, 30 करोड़ में कमाए 75 करोड़

सैयारा 18 जुलाई को रिलीज हुई और तीन हफ्ते तक फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जलवा रहा. लेकिन इसी बीच 25 जुलाई को साउथ में एक फिल्म रिलीज हुई और इस प्रेम कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया डंका.

नई दिल्ली:

18 जुलाई को सैयारा रिलीज हुई थी. पूरे देश में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला. फिल्म 500 करोड़ रुपये कमा चुकी है. लेकिन सैयारा के शोर में साउथ में एक फिल्म रिलीज हुई जो एक प्रेम कहानी थी. एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें पैसे की धमक नहीं, जिंदगी की खनक सुनाई देती है. जिसमें हर गली मोहल्ले में दिखने वाला इश्क नजर आता है. बेशक अहान पांडेय और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. लेकिन इस फिल्म ने भी अपने बजट का लगभग तिगुना बॉक्स ऑफिस से वसूल लिया है. ये फिल्म 25 जुलाई को रिलीज हुई थी.

कितना है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?
हम यहां बात कर रहे हैं तमिल सिनेमा की ताजा सनसनी थलाइवन थलाइवी फिल्म की. आईएमडीबी के मुताबिक, 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 12 दिनों में दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली, जिसने इसे 2025 की सबसे चर्चित तमिल फिल्मों में शुमार कर दिया. फिल्म डायरेक्टर पंडीराज विजय सेतुपति और नित्या मेनन के साथ ऐसी प्रेम कहानी लेकर आए हैं, जो हंसी, इमोशन्स और पारिवारिक ड्रामे का शानदार मिश्रण है.

क्या है कहानी?
फिल्म की कहानी आगासवीरन (विजय सेतुपति) देसी पराठा मास्टर और पेरारसी (नित्या मेनन), एक पढ़ी-लिखी और जिद्दी युवती, के इर्द-गिर्द घूमती है. ये कहानी दोनों की शादी, प्यार और तकरार के बीच की है. छोटी-छोटी बातों पर होने वाली नोंकझोंक उनकी ज़िंदगी को हास्य और तनाव से भर देती है. इस फिल्म में रिश्तों की उलझनें हैं तो जिंदगी की छोटी-छोटी बातों पर मुस्कराने के पल भी है. विजय सेतुपति ने एक बार फिर अपने किरदार से दिल जीतने में कामयाबी हासिल की है. नित्या मेनन और योगी बाबू भी अनूठे हैं.

Thalaivan Thalaivi Box Office Collection, Vijay Sethupathi, Nithya Menen, Saiyaara Box Office
