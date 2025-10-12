विज्ञापन

केटी पेरी, जिनका असली नाम कैथरिन एलिजाबेथ हडसन है, ने 2008 में ‘वन ऑफ द बॉयज’ एल्बम से पॉप जगत में धमाल मचाया. उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो माइकल जैक्सन के बाद सीधे उन्हीं के नाम हुआ था.

3360 करोड़ की मालकिन की फोटो इंटरनेट पर हो रही वायरल, इस नेता के साथ फोटो ने मचाई सनसनी
कौन हैं केटी पेरी? जस्टिन ट्रूडो के साथ वायरल हुई तस्वीर
नई दिल्ली:

अमेरिकी पॉप स्टार केटी पेरी और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एक तस्वीर ने अचानक दोनों को सुर्खियों में ला दिया है. हर तरफ इस तस्वीर की चर्चा है. ट्रूडो को कौन नहीं जानता लेकिन अगर कुछ बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा के फैन्स केटी को नहीं जानते तो बता दें कि वह एक अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं. केटी जिनकी नेटवर्थ करीब 400 मिलियन डॉलर (लगभग 3,360 करोड़ रुपये) पहुंच चुकी है, ने अपनी म्यूजिकल सफर के साथ-साथ बिजनेस साम्राज्य से दुनिया को हैरान कर दिया है. वहीं ट्रूडो ने जनवरी में पद छोड़ने के बाद अपनी दूसरी पारी की तलाश शुरू कर दी है, जो कनाडाई राजनीति में नया भूचाल ला सकती है.

केटी पेरी, जिनका असली नाम कैथरिन एलिजाबेथ हडसन है, ने 2008 में ‘वन ऑफ द बॉयज' एल्बम से पॉप जगत में धमाल मचाया. उनके ‘टीनेज ड्रीम' एल्बम ने इतिहास रच दिया, जब इसके पांच गाने – ‘कैलिफोर्निया गर्ल्स', ‘टीनेज ड्रीम', ‘फायरवर्क', ‘ई.टी.' और ‘लास्ट फ्राइडे नाइट' – अमेरिकी बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर वन पहुंचे. यह उपलब्धि माइकल जैक्सन के बाद किसी भी कलाकार की पहली थी, और पहली महिला के रूप में पेरी ने गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई. 

कुल मिलाकर केटी के नाम 19 गिनेज रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनमें ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स (2017 में 100 मिलियन का रिकॉर्ड) और स्पॉटिफाई पर 24 घंटे में सबसे ज्यादा स्ट्रीमिंग (3 मिलियन से अधिक) शामिल हैं.

म्यूजिक के अलावा, पेरी की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके वेंचर्स से आता है. अमेरिकन आइडल के जज के रूप में उन्होंने 2018 से 2024 तक लाखों कमाए. लास वेगास रेजिडेंसी ‘प्ले' ने उन्हें करोड़ों दिलाए, जबकि उनकी ‘केटी पेरी कलेक्शंस' सालाना 10-15 मिलियन डॉलर की कमाई करती है. 

कवरगर्ल जैसे ब्रांड डील्स और रियल एस्टेट निवेश ने उनकी नेट वर्थ को 2025 में 400 मिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया, जैसा कि सेलिब्रिटी नेट वर्थ ने अनुमान लगाया. हाल ही में अप्रैल 2025 में ब्लू ओरिजिन के स्पेस फ्लाइट पर चढ़ने से उनकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ी, हालांकि इसे पीआर स्टंट कहकर आलोचना भी मिली. जुलाई में ऑरलैंडो ब्लूम से ब्रेकअप के बाद भी, उनका ‘लाइफटाइम्स टूर' दिसंबर तक जारी है, जो फैंस को ‘क्वीन ऑफ कैंप' की झलक दे रहा है.

