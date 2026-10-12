32 साल पुराना नवरात्रि भजन, अनुराधा पौडवाल-सोनू निगम ने अपनी आवाज से बनाया अमर, हर नवरात्रि में मंदिर और घरों में देता है सुनाई

नवरात्रि का त्योहार आते ही माता रानी के भजनों की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगती है. मंदिरों से लेकर घरों और पूजा पंडालों तक, देवी मां के गीत भक्तों में एक अलग ही उत्साह भर देते हैं. इन भजनों में कुछ ऐसे भी हैं, जो सालों पुराने होने के बावजूद आज भी लोगों की जुबान पर हैं. ऐसा ही एक लोकप्रिय भजन है 'ओ आए तेरे भवन'. अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज में सजे इस भजन को सुनकर भक्त माता वैष्णो देवी की भक्ति में डूब जाते हैं. इस गीत की खासियत यह है कि इसमें भक्ति के साथ-साथ मां के दरबार में पहुंचने की खुशी और उनका आशीर्वाद पाने की इच्छा भी महसूस होती है. यही वजह है कि कई दशक बाद भी यह गीत नवरात्रि के मौके पर खूब सुना जाता है.

अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज का जादू

'ओ आए तेरे भवन' भजन में अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज सुनाई देती है. दोनों सिंगर ने अपनी गायकी से इस गीत को खास बना दिया. अनुराधा पौडवाल की आवाज देवी भजनों के लिए पहले से ही काफी लोकप्रिय रही है. वहीं, सोनू निगम ने भी अपनी मधुर आवाज से इस भजन में जान डाल दी.

इस गीत के बोल भक्तों की उस भावना को सामने लाते हैं, जिसमें वे मां के दरबार में पहुंचकर उनकी शरण मांगते हैं. यही भाव इस भजन को सुनने वालों के दिल से जोड़ता है.

'जय मां वैष्णो देवी' फिल्म का है यह भजन

यह भजन धार्मिक फिल्म 'जय मां वैष्णो देवी' का हिस्सा है. फिल्म को गुलशन कुमार ने बनाया था और इसमें मां वैष्णो देवी की महिमा को दिखाया गया था. फिल्म में अरुण गोविल और किरण जुनेजा जैसे कलाकार नजर आए. फिल्म 'जय मां वैष्णो देवी' 1994 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

भजन का संगीत अमर-उत्पल ने तैयार किया था, जबकि इसके बोल भारत आचार्य ने लिखे थे. संगीत, शब्दों और गायकों की आवाज के मेल ने इस गीत को खास पहचान दिलाई. फिल्म के जरिए यह भजन बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा और धीरे-धीरे देवी गीतों में अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रहा.

नवरात्रि में आज भी क्यों खास है यह गीत?

समय के साथ भक्ति संगीत के अंदाज में काफी बदलाव आया है. आज नए संगीत और आधुनिक धुनों वाले कई देवी गीत सुनने को मिलते हैं, लेकिन पुराने भजनों की लोकप्रियता अब भी बरकरार है.

'ओ आए तेरे भवन' भी ऐसा ही गीत है, जिसे सुनकर भक्तों को माता रानी के दरबार की याद आती है. नवरात्रि के दौरान ऐसे भजन पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों का माहौल भक्तिमय बना देते हैं.

इस गीत की लोकप्रियता के पीछे इसकी सरल भावना, मधुर संगीत और अनुराधा पौडवाल-सोनू निगम की आवाज का बड़ा योगदान है. यही वजह है कि यह भजन आज भी माता के भक्तों के बीच पसंद किया जाता है.

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