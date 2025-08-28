300 करोड़ की फिल्म के एक गाने के लिए बुला लिए 1000 डांसर, कपूर खानदान से है फिल्म का कनेक्शन

ग्लोबल स्टार राम चरण अपनी मचअवेटेड पैन-इंडिया फिल्म पेड्डी को दमदार बनाने के लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ रहे हैं. बुच्ची बाबू सना द्वारा डायरेक्टर इस फिल्म में राम चरण का अवतार जबरदस्त होने वाला है. इस तरह से फिल्म में अपने किरदार के लिए उन्होंने लुक्स बदलने के साथ कमाल का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और कड़ी ट्रेनिंग भी ली है. अपने किरदार में अच्छी तरह से ढलने के लिए राम चरण पूरी मेहनत के साथ हर मुमकिन तैयारी कर रहे हैं.

मैथरी मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स की पेशकश फिल्म पेड्डी को वेंकटा सतीश किलारू की वृद्धि सिनेमाज द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है जिसकी वजह से लोगों की इसे लेकर उम्मीदें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं. बता दें कि पहले से ही फैंस ओर फिल्म लवर्स के बीच राम चरण का फर्स्ट लुक, टाइटल ग्लिम्प्स और मेकओवर पिक्चर्स सुर्खियां बटोरने के साथ उत्सुकता पैदा कर चुके हैं.

इस सब के बीच, टीम ने राम चरण संग मैसूर में एक ग्रैंड सॉन्ग की शूटिंग शुरू कर दी है जिसे जाने माने कोरियोग्राफर जानी मास्टर कोरियोग्राफ कर रहे हैं. बता दें कि ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर ए. आर. रहमान ने फिल्म में राम चरण के किरदार के इंट्रो के लिए एक जबरदस्त मास नंबर तैयार किया है. इस गाने की शूटिंग बड़े लेवल पर की जा रही है, जिसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 1000 से ज्यादा डांसर्स शामिल हैं. इस तरह से यह गाना दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होने वाला. राम चरण अपने एनर्जेटिक मास स्टेप्स, ट्रेडमार्क ग्रेस और कमाल के स्क्रीन प्रेजेंस के साथ गाने में नजर आने वाले हैं. इस गाने को हाई बजट के साथ बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा है, जो कि फिल्म से देशभर के फैंस के लिए जबरदस्त तोहफा साबित होने के अलावा एक बड़ा हाइलाइट बनने वाला है.

जहां एक तरफ पूरा देश विनायक चतुर्थी के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पेड्डी की टीम पूरी मेहनत के साथ अपने काम में लगी हुई है. उनका यह समर्पण, त्योहारों के बीच भी, सच में तारीफ के काबिल है. फिल्म में बोनी कपूर की बेटी यानी कि कपूर खानदान की लाडली जाह्नवी कपूर लीड एक्ट्रेस की भूमिका में नजर आने वाली हैं, जबकि कन्नड़ सुपरस्टार शिवा राजकुमार एक अहम भूमिका निभा रहे हैं. वहीं अहम सपोर्टिंग कास्ट में जगपति बाबू और दिव्येंदु शर्मा का नाम शामिल है.

कैमरा के पीछे जाने माने सिनेमाटोग्राफर आर. रत्नवेलु हैं जबकि नेशनल अवॉर्ड विनिंग एडिटर नविन नूली ने फिल्म की एडिटिंग की कमान संभाली है. बता दें कि पेड्डी एक पैन इंडिया फिल्म है जो 27 मार्च, 2026 को रिलीज होगी.