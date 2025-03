7 साल से हिट को तरस रहे आमिर खान की 11 बेजोड़ फिल्में, सबकी आईएमडीबी रेटिंग 7.8 से ऊपर

आमिर खान के पास 11 फिल्में हैं जिनकी आईएमडीबी रेटिंग 7.8 या उससे अधिक है, जिससे वह इस प्रतिष्ठित सूची में चौथे स्थान पर हैं. वह रॉबर्ट डी नीरो और सैमुअल एल जैक्सन जैसे दिग्गजों के ठीक पीछे हैं और लियोनार्डो डिकैप्रियो, हैरिसन फोर्ड और माइकल केन जैसे दिग्गज अभिनेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं. 7.8 की आईएमडीबी रेटिंग किसी भी फिल्म के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि फिल्म को न केवल आलोचकों ने सराहा है, बल्कि दर्शकों ने भी इसे खूब पसंद किया है.

हाल ही में 60 वर्ष के हुए आमिर खान ने न केवल अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, बल्कि उनकी फिल्मों की आईएमडीबी रेटिंग भी उन्हें विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिला रही है. यह सूची भले ही हॉलीवुड अभिनेताओं पर केंद्रित हो, लेकिन अगर इसमें भारतीय अभिनेताओं को शामिल किया जाए, तो आमिर खान निस्संदेह भारत में शीर्ष स्थान पर होंगे.

आमिर खान को सही मायनों में "सिनेमा का जादूगर" कहा जाता है. उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ-साथ समाज को एक संदेश भी होता है. चाहे वह रोमांस हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो या फिर सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में—आमिर खान ने हर शैली में दर्शकों का दिल जीता है. उनकी फिल्मों ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई है.

आईएमडीबी पर आमिर खान की 7.8+ रेटिंग वाली टॉप फिल्में इस प्रकार हैं:

3 इडियट्स – 8.3

तारे ज़मीन पर – 8.3

दंगल – 8.3

पीके – 8.1

लगान – 8.1

रंग दे बसंती – 8.1

सरफ़रोश – 8.1

जो जीता वही सिकंदर – 8.1

दिल चाहता है – 8.0

अंदाज़ अपना अपना – 8.0

सीक्रेट सुपरस्टार – 7.8

इन 11 फिल्मों के साथ, आमिर खान के पास किसी भी भारतीय अभिनेता की तुलना में सबसे अधिक 7.8+ आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्में हैं, जो उनकी लोकप्रियता और बेहतरीन फिल्म चयन को दर्शाता है.

इस सूची में आमिर खान का स्थान विश्व सिनेमा में उनकी बढ़ती लोकप्रियता को भी दर्शाता है. वह रॉबर्ट डी नीरो (The Irishman, Joker) और सैमुअल एल जैक्सन (Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home) जैसे दिग्गज अभिनेताओं के ठीक पीछे हैं. यह उल्लेखनीय है कि आमिर खान ने इन अभिनेताओं की तुलना में कम फिल्मों में काम किया है, फिर भी उनकी क्वालिटी सिनेमा के कारण वह इस लिस्ट में इतनी ऊंची पोजीशन पर हैं.

इतना ही नहीं, आमिर खान ने हाल ही में अपने 60वें जन्मदिन को और खास बना दिया जब PVR INOX थिएटर्स में 'आमिर खान सिनेमा का जादूगर फिल्म फेस्टिवल' का आयोजन हुआ, जिसमें उनकी 22 आइकॉनिक फिल्में दिखाई गईं. यह उपलब्धि न केवल आमिर खान के स्टारडम को साबित करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वह वैश्विक स्तर पर सिनेमा के इतिहास में अपनी अलग जगह बना चुके हैं. आईएमडीबी पर उनकी फिल्मों की उच्च रेटिंग इस बात का सबूत है कि वह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर भी सिनेमा के जादूगर हैं.