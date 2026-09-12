Spotify- Apple Music से पहले दूरदर्शन का इकलौता शो, जो करता था संगीत प्रेमियों की चाहत पूरी, बुधवार और शुक्रवार को रहता था 6 गानों का इंतजार

आज म्यूजिक के लिए स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक और अमेजन म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद है. लेकिन दूरदर्शन के दौर में एक इकलौता ऐसा शो था, जो संगीत प्रेमियों के लिए वो प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जिसने गानों की चाहत पूरी की थी. यह बुधवार और फ्राइडे को आता था, जिसमें 5 से 6 गानों को दिखाया जाता था. वहीं 15 अगस्त 1982 में शुरु हुआ ये शो आज भी दर्शक इंतजार करते थे. इसने 80 से 90 के दशक में महाभारत, रामायण और शक्तिमान के बीच दर्शकों के बीच पॉपुलैरिटी हासिल की.

25 मिनट के शो में 6 गाने

दूरदर्शन पर चित्रहार में बॉलीवुड फिल्मों के गानों की क्लिप दिखाई जाती है. यह 80 से 90 के दशक में खूब पॉपुलर हुए. यह 25 मिनट का शो होता था, जिसमें 5 से 6 गानों को दिखाया जाता था. यह संगीत प्रेमियो का फेवरेट शो होता था, जिसमें बुधवार और शुक्रवार को फैंस का इंतजार रहता था.

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टीवी का सबसे लंबा चलने वाला शो

चित्रहार भारतीय टेलीविजन का सबसे लंबा चलने वाला फिल्मी गाने का शो है, जिसे देखने वालों दर्शकों की संख्या लगभग 15 करोड़ पहुंचती थी. यह हफ्ते में केवल 2 दिन आता था. लेकिन बाद में इसे प्रसारित करने के दिनों की संख्या बढा दी गई. लेकिन 1997 में प्राइवेट प्रोड्यूसर अमित खन्ना को प्लस चैनल को दे दिया गया था. वहीं 2010 में सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग शुरू किया गया. चित्रहार को डीडी नेशनल पर प्रसारित होता है.

दूरदर्शन के पॉपुलर शो

80 से 90 के दशक में महाभारत, रामायण, जय हनुमान और शक्तिमान जैसे शोज ने पॉपुलैरिटी हासिल की. इन शोज को खूब पसंद किया जाता था. जबकि खास बात यह है कि इन शोज में कई बॉलीवुड के जाने माने सितारे भी नजर आए, जिसमें मुकेश खन्ना, इरफान खान से लेकर शाहरुख खान का भी नाम शामिल है.

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