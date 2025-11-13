13 नवंबर 2012: वो तारीख जब बॉक्स ऑफिस पर टकराए थे शाहरुख खान-अजय देवगन, कौन बना था बॉक्स ऑफिस का बाहुबली?

13 नवंबर 2012 ये ऐसा दिन है जब दो बड़े सितारे आमने-सामने आए थे. इस दिन शाहरुख खान की जब तक है जान और अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार' रिलीज हुई थी. दोनों ही बड़े बजट और बड़े स्टार की फिल्में थी. खास बात ये है कि दोनों ही अलग जॉनर की थी. शाहरुख खान की 'जब तक है जान' रोमांटिक फिल्म और अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार' कॉमेडी फिल्म है. लेकिन आपको पता है कि बॉक्स ऑफिस का बाहुबली कौन साबित हुआ था, शाहरुख खान या अजय देवगन? इन दिनों फिल्मों के रिलीज से पहले जमकर हंगामा हुआ था. लेकिन दोनों ही फिल्मों के नतीजे चौंकाने वाले रहे थे. अगर आप नहीं जानते कि इन दोनों फिल्मों का क्या हश्र हुआ था तो लीजिए हम आपको बता देते हैं.

शाहरुख खान की 'जब तक है जान' ने किया था इतना कलेक्शन

शाहरुख खान की 'जब तक है जान' में उनके साथ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा लीड रोल में नजर आईं थीं. शाहरुख का इस फिल्म में एकदम अलग अवतार देखने को मिला था. शाहरुख और कैटरीना की केमिस्ट्री ने सभी को इंप्रेस कर दिया था. वहीं अनुष्का का चुलबुलापन लोगों को काफी पसंद आया था.रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 78 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इसने भारत में 120.85 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड बात करें तो इसने 235.66 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था.

अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार' का कैसा था हाल?

अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार' ने लोगों को खूब हंसाया है. इसका हाल ही में दूसरा पार्ट भी आया है लेकिन वो लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाया है. 'सन ऑफ सरदार' में अजय के साथ सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, मुकुल देव और जूही चावला अहम किरदार निभाते नजर आए थे. कमाई के मामले में ये जब तक है जान से पीछे रह गई थी. इसने इंडिया में 105.03 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं इसके वर्ल्वडाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने 161.48 करोड़ कमाए थे. लेकिन फिल्म का बजट सिर्फ 30 करोड़ रुपये था. इसलिए यह जबरदस्त फायदे में रही थी.