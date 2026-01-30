डॉन 3 तो बनी नहीं लेकिन इन दो एक्टर में हो गई दुश्मनी, इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को किया अनफॉलो

अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद क्या बॉलीवुड का कोई और स्टार डॉन बन सकेगा. डॉन थ्री के ठंडे बस्ते में जाने के बाद फैन्स के मन ये सवाल बार बार उठ रहा है. मेन डॉन और उसके बाद शाहरुख खान की दो डॉन मूवी के बाद एक बार फिर डॉन का स्वैग, स्टाइल और एक्शन देखने के लिए बेताब थे. लेकिन फिलहाल इसके आसान नजर नहीं आ रहे. डॉन थ्री का बनना तो दूर की बात है. इसके चलते अब बॉलीवुड के दो बड़े स्टार्स एक दूसरे दुश्मन जरूर बन गए हैं. खबर है कि दोनों की टसल इंस्टाग्राम तक पहुंच गई है.

इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो

रेडिट पर वायरल हो रही एक पोस्ट में दावा किया गया है कि फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. आपको बता दें कि शाहरुख खान जब से डॉन मूवी कर रहे हैं तब से उसे बनाने का काम फरहान अख्तर ही कर रहे हैं. डॉन वन और टू में फरहान अख्तर के डायरेक्शन में शाहरुख खान ही नजर आए थे. लेकिन डॉन थ्री में रणवीर सिंह नजर आने वाले थे. लेकिन अचानक खबर आई कि रणवीर सिंह डॉन नहीं बनेंगे. इसके बाद अब इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की खबर आई है. रेडिट की पोस्ट यूजर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश करनी शुरू कर दीं. कोई कह रहा है कि रणवीर का फिल्म छोड़ना फरहान को पसंद नहीं आया तो कोई इसे धुरंधर की कामयाबी से जोड़ रहा है.

क्या बनेगी डॉन थ्री

सोशल मीडिया पर जारी हो चुकी इस जंग के बाद फैन्स ये भी जानना चाहते हैं कि डॉन थ्री कभी बनेगी भी या नहीं. इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे हो रहे हैं. रणवीर सिंह के बाहर होने के बाद अब खबर है कि फरहान अख्तर ने डॉन 3 को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक फरहान इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी की कास्टिंग को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते. इसी वजह से उन्होंने फिलहाल फिल्म को रोककर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जी ले जरा पर फोकस करने का फैसला किया है. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ पहली बार साथ नजर आएंगी.