फरहान अख्तर की फिल्म 'बूंग' ने बाफ्टा अवार्ड जीता, बनी सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म, दिल छू लेगी कहानी

लक्ष्मीप्रिया देवी के डायरेक्शन में बनी बूंग फिल्म मणिपुर में सामाजिक और राजनीतिक तनाव के दौर में रहने वाले एक युवा लड़के की कहानी है. इस शीर्षक का मणिपुरी में अर्थ है "छोटा लड़का".

बूंग फिल्म की एक तस्वीर.
  • बाफ्टा 2026 में मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया
  • बूंग फिल्म ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सच्ची कहानियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई
  • फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत बनी यह फिल्म आर्को और ज़ूट्रोपोलिस जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ गई
बाफ्टा 2026 में भारत ने एक गौरवपूर्ण क्षण का जश्न मनाया, जब मणिपुरी भाषा की फिल्म 'बूंग' ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीता. फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन में बनी इस भावुक ड्रामा ने 'आर्को', 'लिलो एंड स्टिच' और 'ज़ूट्रोपोलिस 2' जैसी मजबूत अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को रेस में पीछे छोड़ दिया.

यह जीत भारतीय सिनेमा, विशेषकर पूर्वोत्तर की फिल्मों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. यह दर्शाता है कि भारत के ग्रामीण इलाकों की सरल और सच्ची कहानियां दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ सकती हैं. फरहान अख्तर अपनी पत्नी शिबानी दांडेकर के साथ समारोह में शामिल हुए, जिससे यह जीत और भी खास हो गई.

बूंग की कहानी

लक्ष्मीप्रिया देवी के डायरेक्शन में बनी बूंग फिल्म मणिपुर में सामाजिक और राजनीतिक तनाव के दौर में रहने वाले एक युवा लड़के की कहानी है. इस शीर्षक का मणिपुरी में अर्थ है "छोटा लड़का".

फिल्म में बूंग (गुगुन किपगेन द्वारा अभिनीत) की कहानी दिखाई गई है, जो अपने परिवार को फिर से एक करना चाहता है. उसे विश्वास है कि अपने लापता पिता को घर लाने से उसकी मां मंदाकिनी (बाला हिजाम द्वारा अभिनीत) फिर से खुश हो जाएगी. अपने सबसे अच्छे दोस्त राजू (अंगोम सनमतुम द्वारा अभिनीत) की मदद से, बूंग अपने पिता की तलाश में सीमावर्ती शहर मोरेह जाता है और म्यांमार में भी प्रवेश करता है.

सितंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले, बूंग को कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाया गया था. इसका प्रीमियर 2024 में टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और बाद में इसे मेलबर्न के भारतीय फिल्म समारोह, एमएएमआई मुंबई फिल्म समारोह और वारसॉ अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया, जहां इसे समीक्षकों से सराहना मिली.
 

