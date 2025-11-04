अगर थिएटर में नहीं देख पाए इस बैड गर्ल की कहानी तो अब आ रही है ओटीटी, इस प्लेटफॉर्म पर 4 भाषाओं में हुई स्ट्रीम

विज्ञापन

Bad Girl OTT Release: इस साल सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली तमिल फिल्म बैड गर्ल एक बार फिर सुर्खियों में है. अपने बोल्ड कंटेंट और अलग कहानी की वजह से इस फिल्म ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा.

थियेटर में हुई मिस तो अब ओटीटी पर देख डालिए बैड गर्ल
नई दिल्ली:

Bad Girl OTT Release: इस साल सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली तमिल फिल्म बैड गर्ल एक बार फिर सुर्खियों में है. अपने बोल्ड कंटेंट और अलग कहानी की वजह से इस फिल्म ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा. फिल्म को डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट वर्षा भारत ने. और, इसे वेट्रिमारन और अनुराग कश्यप ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में अंजलि शिवरमन लीड रोल में नजर आती हैं. खास बात ये है कि फिल्म का म्यूजिक मशहूर संगीतकार अमित त्रिवेदी ने दिया है. जो उनकी पहली तमिल फिल्म है. सितंबर में लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज के बाद अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.

कहानी और थीम

बैड गर्ल की कहानी राम्या नाम की एक लड़की की है जो सोसायटी के नियमों और उम्मीदों पर सवाल उठाती है. वो अपनी पहचान और आजादी की तलाश में है. फिल्म युवाओं की सोच और उनके संघर्ष को बहुत ही रियल तरीके से दिखाती है. यही वजह है कि थिएटर में रिलीज होने के बाद भी फिल्म को युवाओं से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

अब OTT पर सभी भाषाओं में

अब बैड गर्ल जियो हॉस्टार पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में देखी जा सकती है. वो भी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ. तेलुगु वर्जन के जुड़ने से साउथ के दर्शकों के लिए फिल्म और भी रिलेटेबल बन गई है. अब जो लोग थिएटर में इसे नहीं देख पाए थे. वो घर बैठे ही देख सकते हैं.

फिल्म को लेकर उम्मीदें

क्रिटिक्स ने फिल्म की एक्टिंग और कहानी की तारीफ की है. अब जब ये ओटीटी पर आ चुकी है. तो देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इसे कितना पसंद करते हैं. क्या ये फिल्म एक बार फिर समाज में नए सवाल खड़े करेगी और चर्चाओं को जन्म देगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में पता चलेगा. कुल मिलाकर, बैड गर्ल एक ऐसी फिल्म है जो सोचने पर मजबूर करती है और युवाओं की आजादी पर बहुत बोल्डली बात करती है.

