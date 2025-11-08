ये हैं भोजपुरी सिनेमा की अब तक की 8 सबसे महंगी फिल्में, कुछ रहीं सुपरहिट तो कुछ हो ही नहीं पाई रिलीज

पूरे भारत में मशहूर भोजपुरी फिल्मों को बहुत कम बजट में बनाया जाता है. लेकिन आज हम आपको भोजपुरी सिनेमा की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका बजट काफी ज्यादा हाई था. इन फिल्मों को बनाने के लिए नॉर्मल बजट से काफी ज्यादा पैसे लगाए गए. आइए जानते हैं भोजपुरी सिनेमा की हाई बजट फिल्मों के बारे में-



वीर योद्धा महाबली- साल 2020 में आई इस फिल्म को बनाने में कुल 10 से 20 करोड़ रुपए का खर्च आया. इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, साहिल अख्तर और अमजद कुरैशी जैसे स्टार्स को शामिल किया गया था. बता दें कि ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई और इतनी महंगी फिल्म को देखने की लोगों की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी.



रंग दे बसंती- साल 2024 में आई इस फिल्म को बनाने में लगभग 7 से 10 करोड़ रुपए का खर्च आया. इस फिल्म में खेसारी लाल यादव, रति पांडे, देना खान और राज प्रेमी जैसे स्टार्स को शामिल किया गया था. प्रेमांशु सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपनी भव्यता और एक्शन सीक्वेंस से खूब चर्चा बटोरी.



निरहुआ हिंदुस्तानी- साल 2014 में आई इस फिल्म को बनाने में लगभग 6 से 9 करोड़ रुपए का खर्च आया. इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, संजय पांडे और एजाज खान. जैसे स्टार्स को शामिल किया गया था. सतीश जैन के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही.



क्रैक फाइटर- साल 2019 में आई इस फिल्म को बनाने में लगभग 3 से 8 करोड़ रुपए का खर्च आया. इस फिल्म में पवन सिंह, संचिता बनर्जी, निधि झा और प्रदीप रावत जैसे स्टार्स को शामिल किया गया था. यह फिल्म सुजीत कुमार सिंह के निर्देशन में बनाई गई थी.



संघर्ष 2 - साल 2023 में आई इस फिल्म को बनाने में लगभग 6 करोड़ रुपए का खर्च आया. इस फिल्म में खेसारी लाल यादव, कृति यादव, मेघाश्री और संजय पांडे जैसे स्टार्स को शामिल किया गया था. पराग पाटिल द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बिजनेस किया.



सत्या- साल 2023 में आई इस फिल्म को बनाने में लगभग 4.5 करोड़ रुपए का खर्च आया. इस फिल्म में पवन सिंह, अक्षरा सिंह और दयाशंकर पांडे जैसे स्टार्स को शामिल किया गया था. सुजीत कुमार सिंह की इस फिल्म में एक्शन और इमोशन का शानदार मिश्रण देखने को मिला.



निरहुआ चलल लंदन- साल 2023 में आई इस फिल्म को बनाने में लगभग 3.5 से 4.5 करोड़ रुपए का खर्च आया. इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, सुनील थापा और संतोष मिश्रा जैसे स्टार्स को शामिल किया गया था. चंद्र पंत के निर्देशन में बनी इस फिल्म की शूटिंग विदेश में हुई थी, जिससे इसका बजट काफी बढ़ गया था.



पटना से पाकिस्तान- साल 2015 में आई इस फिल्म को बनाने में लगभग 2 से 4 करोड़ रुपए का खर्च आया. इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी, अशोक समर्थ और सुशील सिंह जैसे स्टार्स को शामिल किया गया था. संतोष मिश्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म देशभक्ति पर आधारित थी और दर्शकों ने इसे खूब सराहा.





