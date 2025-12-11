Year Ender 2025 : थिएटर पर छाईं ये टॉप भोजपुरी फिल्में,पावर स्टार, से खेसारी लाल यादव तक... इन स्टार्स ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर

भोजपुरी सिनेमा का अपना अलग फैन बेस है और इसके गाने तो देशभर में बजते हैं और लोग उनपर जमकर एन्जॉय भी करते हैं. भोजपुरी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई करने के लिए जानी जाती हैं. हर साल की तरह इस साल भी कई भोजपुरी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई से गदर काटा. ईयर एंडर 2025 के सेक्शन में हम बात करेंगे उन टॉप भोजपुरी फिल्मों की, जो इस साल बॉक्स ऑफिस पर छाई रहीं.





मेरे जीवन साथी

अरविंद अकेला कल्लू और मेघा श्री स्टारर फिल्म मौजूदा साल की 28 फरवरी को रिलीज हुई थी. फिल्म दहेज प्रथा पर बेस्ड है और यह साल 2025 की टॉप सोशल मीडिया ड्रामा भोजपुरी फिल्म है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स मिला.



राजाराम

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने फिल्म राजाराम में एक लाल शांत साधु का रोल प्ले किया. दूसरा रोल उनका एक ताकतवर योद्धा का था. सस्पेंस, एक्शन और दमदार बीजीएम (बैकग्राउंड म्यूजिक) से लबरेज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है. फिल्म 8 मार्च को रिलीज हुई थी.



रिश्ते

2025 की होली के मौके पर भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर खेसारी लाल यादव के स्टारडम का रंग चढ़ा. 14 मार्च को उनकी फिल्म रिश्ते रिलीज हुई, जो कि एक फैमिली ड्रामा फिल्म है. दर्शकों को फिल्म बहुत पसंद आई थी और दर्शकों का खूब प्यार बटोरा.



जान

निधि झा और कल्लू स्टारर फिल्म जान रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्म है. इस फिल्म का संगीत सबसे ज्यादा पसंद किया गया. साल 2025 में यह फिल्म भोजपुरी सिनेमा की हिट लिस्ट में शामिल है.



बजरंगी

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की फिल्म बजरंगी मौजूदा साल की 9 मई को रिलीज हुई थी. यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो बहन-भाई की कहानी पर बेस्ड है. फिल्म में पवन सिंह का एक्शन अवतार में देखा गया और भोजपुरी दर्शकों ने फिल्म को खूब एन्जॉय किया था.



हमार नाम बा कन्हैया

दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ स्टारर फिल्म हमार नाम बा कन्हैया एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो 4 जुलाई को रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी में निरहुआ एक बैंक डकैती के केस में फंस जाते हैं और पूरी फिल्म में यही दिखाया गया है कि वो कैसे खुद को बेगुनाह साबित करते हैं.



रुद्र-शक्ति

आखिर में, 18 जुलाई 2025 एक्टर व्रिकांत और भोजपुरी की स्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की फिल्म रुद्र शक्ति रिलीज हुई थी. फिल्म में पौराणिक कहानी को मॉडर्न स्टाइल में पेश किया गया था. फिल्म में एक्शन और इमोशंस खूब देखने को मिला और दर्शकों ने विक्रांत और अक्षरा की जोड़ी की भी लाइक किया.



