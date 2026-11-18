भोजपुरी सिनेमा में दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करते हैं. दोनों जब भी किसी गाने या फिल्म में साथ नजर आते हैं, उनकी केमिस्ट्री लोगों का ध्यान खींच लेती है. ऐसा ही एक गाना है ‘मेहरी कमाल बा', जिसमें निरहुआ अपनी पत्नी की तारीफ करते नजर आते हैं. गाने की शुरुआत पीली साड़ी पहने आम्रपाली दुबे से होती है, वहीं निरहुआ नीले कुर्ते में दिखाई देते हैं. रंगीन अंदाज, मजेदार बोल और दोनों कलाकारों की शानदार अदाकारी इस गाने को खास बनाती है.

आम्रपाली के नखरे और निरहुआ का अंदाज

‘मेहरी कमाल बा' गाने में आम्रपाली दुबे अपने खूबसूरत अंदाज और नखरों से दर्शकों का दिल जीतती नजर आती हैं. पीली साड़ी में उनका लुक काफी आकर्षक है. वहीं निरहुआ अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी को मनाने और उनकी तारीफ करने में लगे रहते हैं. गाने के बोल ‘रामा रामा रामा हमार मेहरी कमाल बा' सुनने में मजेदार लगते हैं. दोनों कलाकारों के बीच की नोकझोंक गाने को मनोरंजक बनाती है. आम्रपाली के एक्सप्रेशन और निरहुआ की मस्ती इसे एक ऐसा भोजपुरी गाना बनाते हैं, जिसे देखकर दर्शक मुस्कुराने पर मजबूर हो जाते हैं.

निरहुआ ने गाने में किया रैप

इस गाने की खास बात सिर्फ इसकी धुन और डांस नहीं है, बल्कि निरहुआ का रैप भी है. भोजपुरी अंदाज में उनके रैप ने गाने में एक अलग रंग जोड़ दिया है. वीडियो में कई बैकग्राउंड डांसर नजर आते हैं, जो गाने की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं. चमकीले कपड़े, शानदार लोकेशन और मस्ती भरे डांस मूव्स इसे एक मजेदार वीडियो बनाते हैं. गाने का म्यूजिक ऐसा है कि सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं.

यूट्यूब पर पसंद की जाती है निरहुआ-आम्रपाली की जोड़ी

निरहुआ और आम्रपाली दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की लोकप्रिय जोड़ियों में शामिल हैं. दोनों ने कई फिल्मों और गानों में साथ काम किया है. उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से दर्शक उनके वीडियो बार-बार देखना पसंद करते हैं. ‘मेहरी कमाल बा' भी इसी लोकप्रियता का एक उदाहरण है. रोमांस, कॉमेडी और डांस का मेल इस गाने को भोजपुरी संगीत प्रेमियों के लिए खास बनाता है.

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