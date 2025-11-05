Bhojpuri Cinema: खेसारी लाल यादव का ये है यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया भोजपुरी सॉन्ग, काजल राघवानी संग खूब जमी केमेस्ट्री

Bhojpuri Cinema: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के सुपरस्टार स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और काजल राघवानी (Kajal Raghwani) का एक गाना सात साल पहले यूट्यूब (YouTube) पर रिलीज हुआ था. खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और काजल राघवानी (Kajal Raghwani) ने मिलकर इस गाने से धूम मचाकर रख दी थी. ये भोजपुरी सॉन्ग (Bhojpuri Song) है 'सज के संवर के (Saj Ke Sanwar Ke). जिसे रिलीज के समय भी भी खूब पसंद किया गया था और आज भी यूट्यूब पर इसका जमकर बोलबाला है. इस भोजपुरी म्यूजिक वीडियो को 580 मिलियन व्यूज (58 करोड़) से ज्यादा बार देखा जा चुका है. खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) का ये गाना यूट्यूब पर उनके सबसे ज्यादा देखे गए गानों में शुमार है.

खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) की जोड़ी काजल राघवानी (Kajal Raghwani) जब भी साथ आई, उसने हमेशा धमाल ही किया. इस भोजपुरी सॉन्ग (Bhojpuri Song) को खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने मिलकर गाया है, जबकि इसमें एक्ट खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी ने काम किया है. भोजपुरी सॉन्ग 'सज के संवर के' में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की केमेस्ट्री को खूब पसंद किया गया है.

खेसारी लाल यादव का ये है यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया भोजपुरी सॉन्ग

खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) को वैसे भी यूट्यूब (YouTube) का किंग कहा जाता है. वैसे इन दिनों खेसारी लाल यादव बिहार चुनाव की वजह से खासे चर्चा में हैं. वह बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) में आरजेडी की टिकट पर छपरा से चुनाव लड़़ रहे हैं. उनकी वजह से छपरा सीट काफी हॉट बन गई है और यहां मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है. यही नहीं, यहां जुबानी जंग भी काफी जोरों पर है.