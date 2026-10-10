Rise And Fall 2: तेज प्रताप ने लगाए वाइफ ऐश्वर्या राय पर चीटिंग के आरोप, कहा- देर रात करती थीं बॉयफ्रेंड से चैटिंग

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के नेता तेज प्रताप यादव, जो स्ट्रीमिंग रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रहे हैं, ने ऐश्वर्या के साथ चल रहे अपने तलाक के केस और अलगाव के मामले की वजह बताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी अपने एक्स-बॉयफ्रेंड से अक्सर बातचीत करती थीं. इस शो का एक क्लिप अब वायरल हो गया है, जिसमें नेता अपनी लंबी कानूनी लड़ाई के बारे में बता रहे हैं. उन्होंने कहा, "हमारी लड़ाई हुई थी. यह नई शादी थी. तीन महीने तक हमारी लड़ाई चलती रही. हम दोनों अलग-अलग तरह के लोग थे. हमने दबाव में शादी की थी. उस समय मैं मंत्री था, बिहार का स्वास्थ्य मंत्री. मेरा घर जाने का मन नहीं करता था. कभी-कभी मैं अपने दोस्त के घर रुक जाता था. कभी कहीं और चला जाता था. वह मुझे जल्दी घर से निकलने नहीं देती थी."

तेज प्रताप का दावा- उनपर चिल्लाती थीं पत्नी

उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी उन पर चिल्लाती थीं. उन्होंने कहा, "मैं सुबह 6 या 7 बजे पूजा-पाठ करता था. उन्हें यह पसंद नहीं था. वह मुझसे पूजा न करने के लिए कहती थीं. वह सुबह 4 या 5 बजे तक पार्टी करती थीं. मेरी शादी अरेंज मैरिज थी. मैं विधानसभा गया था. शाम को घर लौटा. बेडरूम में जा रहा था. वह एक लड़के से चैट कर रही थी. उसका एक एक्स-बॉयफ्रेंड था. वह उसे हार्ट इमोजी भेज रही थी. वह उसे सब कुछ भेज रही थी. मैंने यह सब दूर से देखा. मेरे बारे में एक अच्छी बात यह थी कि जब भी वह लड़ती थीं, मैं उसका वीडियो बना लेता था. यह हमारा सबूत बन गया. मैंने इसे कोर्ट में पेश किया. लड़के हमेशा गलत नहीं होते. लड़कियां भी गलत होती हैं." उन्होंने बताया कि आज भी जब लड़ाई होती है और लोग आवाज ऊंची करते हैं तो वह सदमे में आ जाते हैं. उन्होंने आगे कहा, "इसीलिए जब भी लड़ाई होती है, मैं सदमे में आ जाता हूं."

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कौन हैं तेज प्रताप यादव की एक्स वाइफ

तेज प्रताप यादव राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं. वह अपनी उथल-पुथल भरी निजी जिंदगी और परिवार के साथ खराब रिश्तों की वजह से चर्चा में रहे हैं. उन्होंने मई 2018 में ऐश्वर्या से शादी की थी. शादी के कुछ ही समय बाद गंभीर मुश्किलें आ गईं और तेज प्रताप ने कुछ ही महीनों में तलाक के लिए अर्जी दे दी. इस जोड़े का अलग होना एक बड़ा पारिवारिक विवाद बन गया था जिसकी काफी चर्चा हुई.

मई 2025 में, लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से 6 साल के लिए निकाल दिया और घोषणा की कि वे परिवार के सदस्य के तौर पर उनसे अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं. यह फैसला सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट के बाद लिया गया (जिसे बाद में हटा दिया गया था), जिसमें एक दूसरी महिला के साथ 12 साल के रिश्ते का दावा किया गया था. इसके बाद तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था और तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी.

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