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24 साल बाद ओटीटी पर होगी धक-धक गर्ल की री-एंट्री, बिग बी को टक्कर देती हुई दिखेगी Madhuri Dixit

अमिताभ बच्चन कई सालों से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आने वाले हिंदी क्विज़ शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं. वही माधुरी का एक प्रोमो जारी हुनरआ है जिसमें वह शो की होस्ट में नजर आ रही है.

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24 साल बाद ओटीटी पर होगी धक-धक गर्ल की री-एंट्री, बिग बी को टक्कर देती हुई दिखेगी Madhuri Dixit
Amitabh bachchan and Madhuri Dixit
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बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित जल्द ही छोटे पर्दे पर बिग बी को टक्कर देने वाली हैं. अपनी एक्टिंग के दम पर वह अब 24 साल बाद होस्ट के तौर पर छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं. इस बात से वह काफी खुश लग रही हैं. इस बारे में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग बस एक ही बात कह रहे हैं कि मिस नेने बिग बी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर आई हैं.

माधुरी कौन बनेगा करोड़पति से बिग बी को देंगी टक्कर

दरअसल, बिग बी यानी अमिताभ बच्चन कई सालों से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आने वाले हिंदी क्विज़ शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इस शो के मराठी वर्जन कोण होणार करोडपती (Kon Honaar Crorepati)की होस्ट बनकर आ रही हैं, जिसका प्रोमो मेकर्स ने शूट करके रिलीज़ कर दिया है.

शो का प्रोमो

चुलबुले अंदाज शो को होस्ट करती हुई दिखेंगी माधुरी

सोनी मराठी ने इसका प्रोमो जारी किया है, जिसमें माधुरी कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर हरे रंग की मुंबई साड़ी में अपने चुलबुले अंदाज के साथ शो को होस्ट करती नजर आ रही हैं. एक्स पर प्रोमो जारी करते हुए इसके मेकर्स ने बताया कि कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने लिखा कि...
महाराष्ट्र के हर घर में चर्चा गूंजेगी...
क्योंकि अब खेल बदलने वाला है...!

शुरू हो रहा है...
'कौन बनेगा करोड़पति'...
जल्द आ रहा है...
सिर्फ़ सोनी मराठी चैनल पर...!

(सोनी मराठी, कौन होनार करोड़पति, आता खेल बदलनार, आता खेल बदलणार, कोण होनार करोडपती)

शो का हिस्सा बनकर है बेहद खुश

बता दें कि इस शो को आता खेल बदलणार यानी अब खेल बदलेगा अभियान के जरिए प्रमोट किया जा रहा है .माधुरी कहती हैं कि ऐसे शो का हिस्सा बनकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं, जो लोगों को ज्ञान पाने और दृढ़ संकल्प करने के लिए प्रेरित करता है.

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