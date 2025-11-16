विज्ञापन

सलमान खान के सामने सलमान खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, बॉडीगार्ड शेरा ने किया कुछ ऐसा कि लोगों की छूटी हंसी

सुनील ग्रोवर का सलमान खान का हमशक्ल बनते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस की भी हंसी नहीं रुक रही है.

Read Time: 2 mins
Share
सलमान खान के सामने सलमान खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, बॉडीगार्ड शेरा ने किया कुछ ऐसा कि लोगों की छूटी हंसी
सलमान खान के सामने सलमान खान बनकर आए सुनील ग्रोवर
नई दिल्ली:

सलमान खान के हमशक्ल तो आपने कईं देखे होंगे लेकिन बात जब सुनील ग्रोवर की आती है तो फैंस भी कहने लगते हैं, रियल से ज्यादा लुकअलाइक ज्यादा अच्छा लग रहा है. ऐसा हम नहीं बल्कि सुनील ग्रोवर का लेटेस्ट वीडियो कह रहा है, जिसमें वह सलमान खान के गेटअप में नजर आ रहे हैं. वहीं स्टेज पर सलमान खान का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, वीडियो सलमान खान के दबंग टूर का है, जिसके एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में सलमान खान के गेटअप और हावभाव के साथ सुनील ग्रोवर शेरा के साथ स्टेज पर एंट्री करते हैं. जबकि सलमान खान उन्हें देखकर पास आते हैं और हंसने लगते हैं. इसके बाद स्टेज से लेकर शेरा उन्हें चले जाते हैं. इस वीडियो के बाद मनीष पॉल को सुनील ग्रोवर का मजाक उड़ाते हुए देखा जा सकता है.

गौरतलब है कि दबंग टूर में सलमान खान और सुनील ग्रोवर के अलावा तमन्ना भाटिया, स्टेबिन बेन, जैकलीन फर्नांडीज और मनीष पॉल नजर आ रहे हैं. हाल ही में सलमान खान को ओओ जाने जाना, जुम्मे की रात, पांडे जी सीटी और सजन रेडियो जैसे गानों पर डांस करते हुए देखा गया था. इसके अलावा तमन्ना भाटिया के साथ वह दिल दियां गल्ला पर भी परफॉर्म करते हुए दिखे थे, जो काफी ट्रोल भी हो रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunil Grover, Salman Khan, Salman Khan Lookalike, Sunil Grover Salman Khan, Sunil Grover Comedy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com