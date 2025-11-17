De De Pyaar De 2 Collection Day 3: अजय देवगन की दे दे प्यार दे ने संडे को खूब कमाए पैसे, 3rd डे लगाई छलांग

दे दे प्यार दे 2 ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखाया है. तीन दिनों फिल्म का जलवा बरकरार नजर आ रहा है. वहीं पहले और दूसरे दिन की कमाई के मुकाबले फिल्म ने तीसरे दिन लंबी छलाग लगाई है. इसके चलते अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और आर माधवन की दे दे प्यार दे 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. दरअसल, बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के मुताबिक, ओपनिंग के बाद जहां फिल्मों की कमाई का आंकड़ा गिरता है उसके मुकाबले तीसरे दिन फिल्म ने रिलीज से अब तक सबसे ज्यादा कमाई हासिल की है.

दरअसल, पहले दिन दे दे प्यार दे ने 8.75 करोड़ की ओपनिंग की थी. दूसरे दिन यह आंकड़ा 12.25 करोड़ पहुंचा. जबकि तीसरे दिन फिल्म की कमाई 13.75 करोड़ तक पहुंच गया. इसके बाद भारत में फिल्म की कमाई 34.75 करोड़ हो गया है. वहीं वर्ल्डवाइड 60 करोड़ पार हो गया है.

अन्य फिल्मों की बात करें तो 14 नवंबर को कांता रिलीज हुई है, जिसने 13.85 करोड़ की कमाई भारत में की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 21.25 करोड़ ही पहुंच पाया है. दूसरी तरफ पिछले हफ्ते रिलीज हुई हक की बात करें तो फिल्म ने 16.95 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 24.9 करोड़ ही पहुंच पाया है. जबकि जटाधारा की बात करें तो भारत में 5.71 करोड़ और वर्ल्डवाइड 7.31 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है.

गौरतलब है कि दे दे प्यार दे रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है. जबकि लव रंजन और तरुण जैन ने लिखा है. यह साल 2019 में रिलीज हुई दे दे प्यार दे का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा तब्बू अहम किरदार में नजर आई थीं.