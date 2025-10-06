कौन हैं बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड बनकर आई मालती चहर? कभी महेंद्र सिंह धोनी को कहा था स्वीटहार्ट

बिग बॉस 19 में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर मालती चहर शामिल हुई हैं. होस्ट सलमान खान ने उनके देर से आने का मजाक उड़ाया और इसे "दूसरा पावरप्ले" बताया. मालती ने जवाब दिया कि देर से आना उनकी खूबी भी थी और कमजोरी भी क्योंकि वह सबको जानती थीं लेकिन वे उन्हें नहीं जानते थे. उनके आने से घर के अंदर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. तान्या मित्तल और नीलम गिरी ने उनके लुक्स पर चर्चा की. तान्या ने कहा कि उन्हें मालती ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगीं. नीलम ने तान्या को मालती से दोस्ती न करने की सलाह दी और तान्या मान गईं. बाद में दोनों को मालती की नेहल चुडासमा के साथ नजदीकियों का शक हुआ. फरहाना भट्ट ने दावा किया कि वे एक-दूसरे को पहले से जानती थीं.

मालती चहर कौन हैं?

मालती चाहर क्रिकेटर दीपक चहर की बहन हैं. भारतीय तेज गेंदबाज बिग बॉस 19 में अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए वीकएंड का वार के हालिया एपिसोड में नजर आए. उनके पिता लोकेंद्र सिंह चहर, भारतीय वायु सेना में थे.

आईपीएल में दीपक 7 साल तक चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए खेले. आईपीएल 2025 सीजन में, मुंबई इंडियंस ने उन्हें 9.25 करोड़ में खरीदा. मालती चहर को पहली बार आईपीएल 2018 के दौरान पॉपुलैरिटी मिली जब उन्हें सीएसके के लिए चीयर करते हुए देखा गया. उनकी मुस्कान ने टीवी पर सबका ध्यान खींचा. उन्हें सीएसके के लिए चीयर करने वाली "मिस्ट्री गर्ल" के रूप में जाना जाता था. एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने उस साल आईपीएल ट्रॉफी जीती थी.

मार्च 2018 में आईपीएल 2018 से पहले, मालती ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की. यह धोनी के साथ उनकी पहली तस्वीर थी. "आखिरकार मैं कैप्टन कूल... एमएस धोनी से मिली... और वह बहुत ही कूल हैं... एक बेहतरीन इंसान... और स्वीटहार्ट..." उन्होंने लिखा.

उन्होंने माही, दीपक और अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की. हालांकि दीपक अब सीएसके के लिए नहीं खेलते, लेकिन मालती एमएस धोनी की फैन बनी हुई हैं. पिछले साल एमएस धोनी के जन्मदिन पर, उन्होंने उस तस्वीर को रीपोस्ट किया और लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, माही. तस्वीर पुरानी है, लेकिन शानदार है."

15 नवंबर को आगरा में जन्मी, 35 साल की मालती ने लखनऊ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया और 2009 में मिस इंडिया अर्थ का खिताब जीता.

मालती ने मैनीक्योर, जीनियस और इश्क पश्मीना जैसी फिल्मों में काम किया है. वह एक डायरेक्टर, आर्टिस्ट और ट्रैवरल भी हैं. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट ट्रिप्स की तस्वीरों से भरे रहते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालती चहर की कुल नेटवर्थ लगभग ₹3 करोड़ आंकी गई है.