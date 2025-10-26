जब सलमान खान से मिहिर विरानी को बिग बॉस में पड़ी थी डांट, अमर उपाध्याय के सुनकर उड़ गए थे होश

सलमान खान अपने मस्ती भरे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. वो कई सालों से रियलिटी शो बिग बॉस होस्ट करते नजर आ रहे हैं. शो में वो कभी कंटेस्टेंट की डांट लगाते नजर आते हैं तो कभी उन्हें सही करने के लिए शाबाशी भी देते हैं. सलमान कई सीजन इस शो के होस्ट कर चुके हैं. इस शो के एक सीजन में क्योंकि सास भी कभी बहू थी के मिहिर विरानी उर्फ अमर उपाध्याय ने भी पार्टिसिपेट किया था. जिसमें सलमान ने अमर को घर के अंदर आकर डांट लगाई थी. जिसके बाद उनका चेहरा उतर गया था और उनका रिएक्शन देखने वाला था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

क्यों पड़ी थी सलमान से डांट

अमर उपाध्याय ने बिग बॉस के सीजन 5 में पार्टिसिपेट किया था. शो में अमर को काफी पसंद किया गया था और वो लंबे समय तक टिके थे. इतना ही नहीं वो चौथे रनरअप भी रहे थे. शो में एंड्रयू साइमंड्स भी आए थे. एंड्रयू साइमंड्स से मिलने के लिए एक बार सलमान बिग बॉस के घर में आए थे. जैसे ही सलमान घर में आकर एंड्रयू साइमंड्स से मिले. उसके बाद अमर भी वहां पर आ गए. सलमान ने अमर से कहा- बीइंग ह्यूमन की फेक टी-शर्ट पहनना छोड़ दो. सब समझ आता है. सलमान ने अमर से जैसे ही ये कहा उनका चेहरा एकदम उतर गया. उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले.

वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- मिहिर विरानी पहली बार अपनी लाइफ में सच में डरे होंगे. दूसरे ने लिखा- दोस्तों, उसे पता ही नहीं था कि ये नकली हैं. उसे ये गिफ्ट मिली थी और उसने शो में इन्हें असली समझकर पहना था. पहले रिसर्च करो, फिर बात करो किसी को. एक ने लिखा- शायद उसे न पता हो कि ये फेक है.