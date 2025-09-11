टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाया BB19, KBC 17, स्मृति ईरानी भी रेस से बाहर, TRP में इस हफ्ते नंबर 1 रहा यह शो

Weekly TRP Report: इस हफ्ते कौन सा टीवी शो टीआरपी में टॉप पर रहा इसकी लिस्ट आ गई है. इस बार पॉपुलर टीवी शो अनुपमा ने बाजी मार ली है. टीआरपी की रेस में किन टॉप 10 टीवी को लिस्ट में जगह मिली है, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे. क्योंकि टीआरपी की टॉप 10 लिस्ट में सलमान खान का शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) और अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 17 (Kaun Banega Crorepati 17)को जगह नहीं मिली है. चलिए देखते हैं टीवी शो के टीआरपी की टॉप 10 लिस्ट.



टॉप 10 में कौन से शो?

टीवी का पॉपुलर शो अनुपमा ने जबरदस्त वापसी करते हुए नंबर 1 स्थान हासिल किया है. टीआरपी की रेस में दूसरे नंबर पर एक और पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है. अनुपमा को 2.2 रेटिंग और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 2 रेटिंग मिली है. 1.9 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर फैमिली ड्रामा शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' है. चौथे नंबर पर आता है एकता कपूर का सबसे पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी पार्ट 2 जिसे 1.8 रेटिंग मिली है. पांचवें नंबर पर 1.7 रेटिंग के साथ शरद केलकर और निहारिका चौकसी का रोमांटिक शो तुम से तुम तक है. यह लिस्ट टॉप 5 शो की और अब जानते हैं बॉटम 5 शो कौन से हैं.



टॉप 10 में ये शो भी शामिल

इसमें 1.6 रेटिंग के साथ शो उड़ने की आशा, सातवें नंबर पर वसुधा है, जिसे 1.3 रेटिंग मिली है. आरती अंजलि अवस्थी 1.2 रेटिंग के साथ लिस्ट में आठवें पायदान पर है और नौवें पर मंगल लक्ष्मी (1.2) और 10वें स्थान पर शिव शक्ति तप त्याग तांडव (1.2) है. वहीं, सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 को 1.2, पति पत्नी, पंगा को 1.2 और अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 को 0.7 रेटिंग मिली और यह तीनों शो टीआरपी की टॉप 10 लिस्ट से बाहर हैं.

टीवी TRP: टॉप 10 शोज (35वां हफ्ता)

अनुपमा - (2.2)

तारक मेहता का उल्टा चश्मा- (2.0)

ये रिश्ता क्या कहलाता है- (1.9)

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2- (1.8)

तुम से तुम तक - (1.7)

उड़ने की आशा- (1.6)

वसुधा- (1.3)

आरती अंजलि अवस्थी- (1.2)

मंगल लक्ष्मी- (1.2)

शिव शक्ति तप त्याग तांडव - (1.2)