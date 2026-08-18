17 साल पुराना सीरियल का वो गाना, जिसने दी राजस्थानी शादियों को पहचान, पामेला जैन-कविता राम ने बनाया सदाबहार, ना बजे तो अधूरी लगती है रस्में

टीवी की दुनिया में कुछ सीरियल ऐसे होते हैं, जिनकी कहानी और किरदारों के साथ-साथ उनके गाने भी दर्शकों की यादों का हिस्सा बन जाते हैं. ऐसा ही एक शो है ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है', जो साल 2009 में शुरू हुआ था और आज भी दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाए हुए है. शो के कई गाने लोगों को पसंद आए, लेकिन ‘दिल से बंधी एक डोर, जो दूर तक जाती है' ने अलग ही जगह बनाई. खासकर राजस्थान और जयपुर की शादियों में यह गाना आज भी दूल्हा-दुल्हन की भावनाओं को खूबसूरती से जाहिर करने के लिए बजाया जाता है.

शादी के जश्न का हिस्सा बना ये गाना

‘दिल से बंधी एक डोर, जो दूर तक जाती है' को पमेला जैन और कविता राम ने अपनी आवाज दी थी. वहीं इस गाने का संगीत नवीन मनीष ने तैयार किया था. गाने के बोल रिश्तों की गहराई, प्यार और उस भावनात्मक जुड़ाव को बयां करते हैं, जो शादी के रिश्ते की सबसे खास खूबसूरती मानी जाती है. यही वजह है कि लंबे वक्त के बाद भी यह गाना शादी समारोहों में अपनी जगह बनाए हुए है. राजस्थान में खासतौर पर जयपुर की शादियों में इस गाने को दूल्हा-दुल्हन से जोड़कर देखा जाता है.

बिग बॉस में गाना सुनकर इमोशनल हुई थीं हिना खान

इस गाने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ‘बिग बॉस 11' के दौरान देखने को मिला था. शो में जब अचानक ‘दिल से बंधी एक डोर' बजा, तो हिना खान इसे सुनकर भावुक हो गई थीं. उन्होंने अपने साथ मौजूद कंटेस्टेंट्स को बताया था कि यह उनके लोकप्रिय सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है' का गाना है. हिना ने यह भी बताया था कि उनके शो का यह गाना जयपुर और राजस्थान की शादियों में खूब बजाया जाता है. गाने के साथ अपनी पुरानी यादें जुड़ी होने की वजह से अभिनेत्री उस पल काफी इमोशनल नजर आई थीं.

2009 में शुरू हुआ था ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है'

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है' का प्रीमियर 2009 में स्टार प्लस पर हुआ था. राजन शाही के प्रोडक्शन में बने इस शो में हिना खान ने अक्षरा का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाई. करीब आठ साल तक शो का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने 2016 में सीरियल छोड़ दिया. हिना के अलावा शिवांगी जोशी ने भी शो में नायरा का किरदार निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की. कई सालों बाद भी शो के किरदारों और गानों से दर्शकों की यादें जुड़ी हुई हैं. यही वजह है कि ‘दिल से बंधी एक डोर' आज भी खासकर शादी के मौकों पर लोगों की पसंद बना हुआ है.

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