बुर्ज खलीफा फेम सिंगर शशि सुमन का नया गाना 'तेरा इश्क नचाए' रिलीज, बना म्यूजिक लवर्स की पहली पसंद

स्क्रीन पर नजर आई फ्रेश जोड़ी अरबाज पटेल और अकाइशा वत्स की जबरदस्त केमिस्ट्री और एनर्जी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. 'Burj Khalifa' फेम सिंगर शशि सुमन ने इस गाने को गाया है.

तेरा इश्क नचाए गाना हुआ रिलीज
नई दिल्ली:

शुली रिकॉर्ड्स का नया गाना ‘तेरा इश्क नचाए' रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. स्क्रीन पर नजर आई फ्रेश जोड़ी अरबाज पटेल और अकाइशा वत्स की जबरदस्त केमिस्ट्री और एनर्जी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. 'Burj Khalifa' फेम सिंगर शशि सुमन की दमदार और दिल को छू लेने वाली आवाज में पेश यह गाना रोमांस और डांस का परफेक्ट मिक्स है. इसकी बीट्स इतनी कैची हैं कि सुनते ही पैरों में थिरकन आ जाती है.

गाने का म्यूजिक वीडियो मोनिका सिंह के प्रोडक्शन में तैयार किया गया है, जो विज़ुअल क्वालिटी और आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन का बेहतरीन उदाहरण है. डायरेक्शन और कोरियोग्राफी की कमान हरीश चंद भट्ट और प्रताप शेट्टी ने संभाली है, जिन्होंने इसे एक म्यूज़िकल लव स्टोरी के रूप में पेश किया है. हर फ्रेम में डांस, इमोशन और रोमांस का शानदार तालमेल देखने को मिलता है.

फैंस सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को 'नई और फ्रेश ऑन-स्क्रीन पेयर' बता रहे हैं. वहीं उनके डांस मूव्स और कैमिस्ट्री की जमकर तारीफ हो रही है. अगर आपको रोमांटिक गानों में डांस का तड़का पसंद है, तो 'तेरा इश्क नचाए' आपकी प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए. यह गाना यूट्यूब और सभी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पर उपलब्ध है और डांस लवर्स के लिए यह जल्द ही पहला चुनाव बनने वाला है.

