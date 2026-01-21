तान्या मित्तल बिग बॉस 19 के इस कंटेस्टेंट से दुबई पार्टी में हो गई थीं नाराज, बोलीं- मेरा मजाक बनाया

टीवी का सबसे बड़ा रिएलिटी शो ‘बिग बॉस' हर साल किसी ना किसी कंटेस्टेंट की वजह से खूब चर्चा में रहता है. फिर चाहें वो रुबीना दिलैक हों, हिना खान हों, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज हों या कोई और. हर साल एक ना एक कंटेस्टेंट ऐसा जरूर आता है जो पूरे सीजन की लाइम लाइट ले जाता है. इस साल भी ऐसी ही एक कंटेस्टेंट आईं जिनका नाम हैं तान्या मित्तल. यूं तो शो के विनर गौरव खन्ना, रनरअप फरहाना भट्ट भी खूब चर्चा में रहे, लेकिन जितनी वायरल तान्या मित्तल हुईं उतना कोई और नहीं हुआ.

तान्या के आरोप हैं कि पूरे सीजन हर कंटेस्टेंट ने उनके साथ बदतमीजी की, बुली किया और मैंटली टॉर्चर किया. शो में तान्या अपने लिए आवाज उठाती ही थीं. अब बाहर आकर भी वो खुलकर अपनी भड़ास निकाल रही हैं. हाल ही में तान्या का गुस्सा गौरव खन्ना के लिए फूटा है और उन्होंने एक्टर को जमकर सुनाया है.

‘आप अपनी मानसिक स्थिती के बारे में सोचो'

बॉलीवुड बबल से इंटरव्यू में तान्या ने दुबई के बिल्डर रिजवान साजन की पार्टी का जिक्र किया है. तान्या ने कहा ‘मैं उन्हें (गौरव) जय श्री राम बोल रही हूं और वो कह रहे हैं कि अब तुम बकलावा खा लेना और इन्हें भी बता देना कि कहां से खाती हो. आप अगर किसी को मिलते हो तो हालचाल पूछते हो, मैं क्यों बताऊं कि मैं बकलावा कहां खाती हूं. मैं बता भी दूंगी तो आप मुझे गिफ्ट करोगा क्या? उन्होंने मेरा जो भी मजाक बनाया वो मेरे सामने नहीं किया था इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी. लेकिन अगर आपको मजाक बनाकर खुशी मिल रही है तो आप अपनी मैंटल कंडीशन के बारे में सोचो.'

पूरे सीजन चर्चा में रहीं तान्या

आपको बता दें कि तान्या खुद को सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बताती हैं. पूरे सीजन ये अपनी अमीरी की बातों के चलते चर्चा में रही हैं. तान्या की बातों से लोगों को यकीन नहीं होता था कि वो इतनी अमीर हैं जिस वजह से पूरे सीजन उनका काफी मजाक बना, हालांकि बिग बॉस से बाहर आते ही तान्या ने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो शेयर किए जिसमें कहीं वो अपनी फैक्ट्री में दिख रही हैं तो कहीं किचन में लिफ्ट में दिखा रही हैं. शो से निकलने के बाद तान्या कुछ ब्रैंड विज्ञापनों में भी नजर आ गई हैं.