सुधांशु पांडे की आपबीती, मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ...जिंदगी में पहली बार सोचा कि उसे एक्सपोज करूं

सुधांशु पांडे ने सोशल मीडिया पर एक सेलेब्रिटी ज्योतिषी के खिलाफ खुलकर भड़ास निकाली. उन्होंने संजय जुमानी के नाम से आए डीएम के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिनमें कड़वी और तंज भरी भाषा का इस्तेमाल हुआ था. सुधांशु का कहना है कि उन्होंने जुमानी के पॉडकास्ट पर सिर्फ इतना लिखा था कि बात समझ नहीं आई, इसके जवाब में उन्हें ऐसे संदेश मिले. उनके पोस्ट पर कई यूजर्स ने भी अपने ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर किए.

सुधांशु की आपबीती

सुधांशु ने लिखा, “जिंदगी में पहली बार किसी को पब्लिकली बेनकाब करने का मन किया. मैंने एक दोस्त के पॉडकास्ट में जुमानी को जन्म तारीख और मौजूदा नंबर जोड़ने का तरीका समझाते सुना. समझ न आने पर कमेंट किया तो पहले रिटन डिस्क्रिप्शन मिला. मामला यहीं ठंडा हो गया और मैं भूल गया.”

जुमानी के टॉक्सिक मैसेज

“फिर कल सुबह डीएम चेक किया तो संजय जुमानी के मैसेज थे. मुझे याद आया कि 25 साल पहले मैंने उनसे नाम की स्पेलिंग बदलवाई थी, उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट नहीं. जो शख्स लोगों की जिंदगी सुधारने का दावा करता है, उसने मेरे सिंपल कमेंट पर इतने जहरीले मैसेज भेजे. यह खतरनाक रवैया है.”

अपमान और नीचा दिखाने की कोशिश

सुधांशु ने आगे कहा, “कल्पना कीजिए कोई कलाकार मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, मन में नेगेटिविटी हो, गाइडेंस की उम्मीद हो और ऐसे मैसेज मिलें तो वह गलत कदम भी उठा सकता है. ज्योतिष-न्यूमरोलॉजी छोड़िए, यह शख्स असल में खराब है. मैं मजबूत हूं, महाकाल की कृपा है, इसलिए सह गया. इसने मेरा मजाक उड़ाया, अपमानित किया. इतने अहंकार के साथ कोई किसी को सही राह नहीं दिखा सकता. मैं प्रार्थना करता हूं कि समाज ऐसी नकारात्मक शक्तियों से आजाद हो. हमें प्यार और सहानुभूति चाहिए, गाली और अहंकार नहीं.”

स्क्रीनशॉट में क्या लिखा

मैसेजेस में जुमानी ने लिखा: “तूने 3501 दिए थे घोंचू, मैंने कीमती समय और सलाह दी. ज्योतिषी जीपीएस की तरह है, नैनो को फेरारी नहीं बना सकता. अपने टैलेंट को भी जिम्मेदार ठहराओ. अकाउंट डिटेल भेजो, पूरा रिफंड कर दूंगा. हालांकि कोई गारंटी नहीं दी थी. पुरानी स्पेलिंग से क्या नेशनल अवॉर्ड या फिल्मफेयर मिला?” पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने बताया कि उन्हें भी जुमानी से अपमानजनक मैसेज मिल चुके हैं.