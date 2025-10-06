विज्ञापन

प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे अनुपमा के वनराज शाह, वायरल वीडियो में देखें किस बात पर हुई चर्चा

अनपुमा में वनराज शाह का किरदार निभाने वाले सुधांशु पांडे वृंदावन पहुंचे और यहां प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की. इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

प्रेमानंद महाराज की शरण में सुधांशु पांडेय
नई दिल्ली:

एक्टर सुधांशु पांडे ने अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया. एक्टर सुधांशु पांडेय ने इंस्टाग्राम पर संत के साथ अपनी बातचीत की कुछ तस्वीरें और एक वीडियो शेयर किया. जब प्रेमानंद महाराज ने उनसे पूछा कि क्या वह ईश्वरीय नाम का जाप करते हैं, तो उन्होंने बताया कि पिछले दो दशकों से वह पूरी तरह से भगवान शिव के भक्त हैं. सुधांशु को यह कहते हुए सुना गया, "मेरी अर्धांगिनी ने हाल ही में ईश्वरीय नाम का जाप शुरू किया है, और मैंने भी थोड़ा-थोड़ा शुरू किया है. मैं पिछले 20 सालों से भगवान महाकाल को पूरी तरह समर्पित हूं."

इस पर महाराज जी ने कहा कि भगवान विष्णु और शिव एक ही दिव्य ऊर्जा के दो नाम हैं. उन्होंने आगे कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपने हृदय और स्मृति में बनाए रखें. सुधांशु ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "राधे राधे। एक बार फिर परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ."

इससे पहले सुधांशु ने गुरुवार को शाहरुख खान के बेटे आर्यन की उनकी निर्देशित पहली सीरीज "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" के लिए प्रशंसा की थी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर सीरीज के गाने पर थिरकते हुए एक वीडियो शेयर किया. काले सूट में सुधांशु अपने सिग्नेचर मूव्स दिखाते नजर आए.

एक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मैं शायद ही कभी किसी ट्रेंड को फॉलो करता हूं, लेकिन इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाया. सबसे अच्छी सीरीज और सबसे अच्छा गाना. यह नए और सबसे अद्भुत युवा प्रतिभा को समर्पित है." 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
