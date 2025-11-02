शाहबाज बादेशा ने कहा सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस करेंगे उन्हें सपोर्ट, भड़के सलमान खान, बोले- आप उनके गेम के...

पिछले वीकेंड का वार पर गौरव खन्ना ने कहा था कि शाहबाज बादेशा सेफ गेम खेल रहे हैं क्योंकि वह अब तक नॉमिनेट नहीं हुए हैं. इस बात पर शहबाज ने गुस्से में दावा किया कि अगर वह नॉमिनेट भी हो जाएं तो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उन्हें सपोर्ट करेंगे बचाने के लिए. वहीं इस बात से सोशल मीडिया पर फैंस की काफी नाराजगी देखने को मिली थी. इसके बाद अब बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार के लेटेस्ट एपिसोड में सलमान खान ने शाहबाज के इस कमेंट पर रिएक्शन दिया और वॉर्निंग दी और गेम में पेस करने की कोशिश करने को कहा.

सलमान खान ने कहा कि शहबाज गेम के लिए सिद्धार्थ का नाम ले रहे हैं. उन्होंने कहा, आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस आपको सपोर्ट करेंगे. शहबाद मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं. सिद्धार्थ ने जो भी किया है शो मैं. आपने दम पर किया है. उसने किसी का नाम नहीं उछाला और आपका गेम. उसके गेम के 1 प्रतिशत भी बराबर नहीं है. तो आपको लगता है कि सिद्धार्थ के फैंस उस इंसान को सपोर्ट करेंगे जिसका एक पर्सेंट भी गेम सिद्धार्थ के जैसा नहीं है. आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. वह आपको सपोर्ट करेंगे. जैसे आप गेम खेल रहे हो.

आगे वह कहते हैं, आप कहते हो कि आप मुझे अच्छी तरह जानते हो. मैंने आपको यह कहते हुए सुना है. यह कब हुआ? मैं आपसे एक या दो बार लाइफ में मिला हूं. वो भी शूट के दौरान. आप फनी हो. सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है. तो इसका सही इस्तेमाल करो और नीचे गिरकर मत खेलो. आपके अच्छे पल हैं. लेकिन क्या इतने ही जोक थे आपके पास, मैंने आपको कहा था कि इरिटेट मत करो और नीचे गिरकर मत खेलो. मैने आपको कॉमेडी करने से मना नहीं किया.

गौरतलब है कि शाहबाज बादेशा और शहनाज गिल भाई-बहन हैं, जो बिग बॉस 13 में नजर आ चुकी हैं. वहीं शहबाज बहन को सपोर्ट करने बिग बॉस 13 में पहुंचे थे.