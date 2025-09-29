विज्ञापन

श्रीमद् रामायण के 8 वर्षीय एक्टर वीर शर्मा का निधन, घर में आग लगने के बाद भाई ने भी गंवाई जान

श्रीमद् रामायण और वीर हनुमान जैसे शोज में नजर आ चुके 8 वर्षीय चाइल्ड एक्टर वीर शर्मा का कोटा में घर में आग लगने से निधन हो गया है. 

वीर हनुमान एक्टर की आग में जलने से हुई मौत
नई दिल्ली:

सोनी सब के ‘श्रीमद् रामायण' में पुष्कल की भूमिका निभाने वाले आठ वर्षीय टेलीविजन कलाकार वीर शर्मा और उसके भाई की राजस्थान के कोटा स्थित उनके घर में आग लगने के बाद कथित तौर पर दम घुटने से मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि आग लगने के समय घर में केवल वीर और उसका भाई शौर्य शर्मा (16) था. उन्होंने बताया कि उनके पिता जितेंद्र शर्मा, जो एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, एक भजन कार्यक्रम में गए हुए थे. दोनों बच्चों की मां और पेशे से अभिनेत्री रीता शर्मा रविवार सुबह करीब दो बजे हुई इस घटना के समय मुंबई में थीं. 

कोटा (शहर) की एसपी तेजेश्वरी गौतम, जिन्होंने रविवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया, ने कहा कि शॉर्ट-सर्किट के कारण आग लगने का संदेह है. एसपी ने बताया कि आग फ्लैट के ड्राइंग रूम में लगी और सो रहे बच्चों की संभवतः धुएं के कारण दम घुटने से मौत हो गई, क्योंकि आग अन्य कमरों तक नहीं फैली. ‘सर्किल इंस्पेक्टर' (सीआई) भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यह घटना अनंतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दीपश्री बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में तड़के करीब दो बजे की है. उन्होंने बताया कि जब पड़ोसियों ने फ्लैट से धुएं का गुबार उठता देखा, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा और बच्चों को बेहोशी की हालत में पाया. 

अधिकारी ने बताया कि पड़ोसियों ने तुरंत बच्चों के पिता को सूचित किया और उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. एक पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने इमारत में रखे अग्निशामक यंत्रों से आग बुझाई और आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कोई गाड़ी नहीं बुलाई गई. पुलिस के अनुसार, ड्राइंग रूम पूरी तरह जल गया और फर्नीचर राख हो गया. उन्होंने बताया कि मुंबई से उनकी मां के आने के बाद शव परिवार के सदस्यों को सौंप दिए गए. सिंह ने कहा कि परिवार की इच्छा के अनुसार, बच्चों की आंखें नेत्र बैंक को दान कर दी गईं. उन्होंने बताया कि बीएनएसएस की धारा 194 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और आग लगने समेत मौतों के सही कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

