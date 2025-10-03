विज्ञापन

श्री कृष्णा की 'राधा' की 10 फोटो, 22 साल बाद भी उतनी ही खूबसूरत, आखिरी देख बोलेंगे- टीवी की मधुबाला यही है

श्वेता रस्तोगी ने जब 'श्री कृष्णा' में राधा का रोल किया था, तो उस वक्त उनकी उम्र 20 साल की थी. आज वह 49 साल की हो गई हैं और आज भी उतनी ही खूबसूरत दिखती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
श्री कृष्णा की 'राधा' की 10 फोटो, 22 साल बाद भी उतनी ही खूबसूरत, आखिरी देख बोलेंगे- टीवी की मधुबाला यही है
श्री कृष्णा की राधा की लेटेस्ट फोटो वायरल
नई दिल्ली:

टीवी सीरियल 'श्री कृष्णा (Shri Krishna)' तो आपने जरूर देखा होगा. साल 1993 में शुरु हुए इस धार्मिक शो टीवी की दुनिया में अपनी धाक जमा ली थी. उस वक्त दूरदर्शन का बोलबाला था और टीवी पर बस रामायण और महाभारत के साथ-साथ श्री कृष्णा भी छाया हुआ था. शो में स्वप्निल जोशी ने कान्हा और श्वेता रस्तोगी (Shweta Rastogi) ने राधा का किरदार किया था. श्वेता रस्तोगी राधा के रोल में बेहद सुंदर नजर आई थीं. आज तीस साल बाद श्वेता को कोई नहीं जानता, लेकिन उनका राधा-रानी का रोल लोगों को आज भी पसंद और याद है. आइए देखते हैं श्वेता रस्तोगी आज की इन 10 खूबसूरत तस्वीरों को.

राधा का रोल करने वाली श्वेता रस्तोगी आज 49 साल की हैं और खूबसूरती में आज भी बड़ी-बड़ी हीरोइनों को टक्कर देती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

शो के दौरान वह महज 20 साल की थी और पर्दे पर बहुत छोटी नजर आती थी. ऑडिशन के दौरान वह डायलॉग तक नहीं बोल सकी थीं.

Latest and Breaking News on NDTV

रामानंद सागर को श्वेता की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी. लेकिन राधा के रोल में लोगों ने श्वेता को बहुत पसंद किया.

Latest and Breaking News on NDTV

लेकिन रामानंद सागर को राधा के रोल के लिए जो देसी ब्यूटी चाहिए थी वो उन्हें श्वेता के चेहरे में दिखी.

Latest and Breaking News on NDTV

एक बार रिजेक्ट होने के बाद रामानंद सागर ने श्वेता को दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाया था और उन्हें सेलेक्ट कर लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

श्वेता जब राधा के रोल में तैयार होकर सेट पर आती थीं, तो सेट पर मौजूद सभी लोग उनके पैर छू लिया करते थे.

Latest and Breaking News on NDTV

श्वेता चार साल की उम्र से ही एक्टिंग कर रही थीं और उन्हें राधा के रोल के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी.  

Latest and Breaking News on NDTV

श्वेता टीवी सीरियल के अलावा कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, जिसमें रेखा की खून भरी मांग भी शामिल है.

Latest and Breaking News on NDTV

उन्होंने जय हनुमान, केसर, वो रहने वाली महलों की, थोड़ी सी जमीं थोड़ा आसमां, सिया के राम जैसे कई शो में काम किया है.

Latest and Breaking News on NDTV

श्वेता सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shri Krishna, Shri Krishna Serial 1993, Shri Krishna Actress, Shri Krishna Radha, Radha Aka Shweta Rastogi, Shweta Rastogi Photo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com